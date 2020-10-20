新北病床數不足 侯友宜：再增加2072張病床

新北過去受限雙北同一醫療區域，醫療資源長期不均，新北市議員何淑峯指出，新北每萬人病床數20.59％低於全國標準，新北病床嚴重不足。新北市長侯友宜說，新北自2019年到2025年將再增加2072張急性病床。

新北市議會今進行市政總質詢，何淑峯說，醫療在城市發展是重要幸福指標，新北每名執業醫師服務人口數414.38人、每名護理師服務人口數211.21人、每張病床服務人口數為212.87人，塭仔圳重畫區將有2.8公頃醫療用地，須妥善運用。

何淑峯也說，新北也推動C級長照站，但服務的長輩多，服務品質會下降，中和每站服務可服務人數5229人、新莊4997人、汐止4724人，新店、萬里、三重、板橋、永和、土城每站服務都超過3000人，C級長照數量要再提升。

侯友宜表示，早期新北與台北畫在相同急性病床資源內，已跟中央協調要讓新北擴充病床數，2019年到2025年規劃再增加2058急性病床，還不包括未來的蘆洲醫院，板橋醫院也將BOT，塭仔圳的2.8公頃醫療用地也會與輔大醫院合作。

侯友宜說，C級長照站現在有248站將提升到344站，新北目前數量還是不足，這幾年C級長照站數量膨脹很快，尤其中和、新莊等人口密集區域，更應該快速增加。

新北衛生局長陳潤秋說，新北銀髮俱樂部有800多站，銀髮俱樂部若狀況好，會加強輔導成為C級長照站，去年已增加100站，明年會努力達標344站，雖然困難但也是很高的自我期許。