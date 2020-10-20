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侯友宜：台灣不容許挑釁 願上戰場守護國土

中央社 / 新北20日電

新北市長侯友宜今天未回應是否參選總統的問題並強調現在只專心市政。但談到兩岸關係及是否支持徵兵制時表示，台灣不容許挑釁，願上戰場守護國土，徵兵制由中央評估。

新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜事前接受媒體聯訪時針對未來是否參選總統問題表示，希望大家多關心市政、少談政治，這才是市民的福氣，攜手合作為新北市建設及未來願景，努力往前走。

隨後，民進黨團總召林銘仁等多人針對侯友宜是否參選總統一事提出質詢，侯友宜都以做好市政及活在當下等說法回應，至於民調只是參考，他會把工作做得更好。

林銘仁追問侯友宜過去對中共軍機擾台曾籲兩岸不要互相挑釁，質疑侯友宜是以哪一國人角度發言，台灣有沒有挑釁中國。侯友宜強調，他的說法很清楚，台灣是不容許挑釁。

侯友宜也針對是否支持恢復徵兵制的問題表示，保家衛國是每個人責任。以他現在的年齡來看，如果國家要他上戰場也沒有問題，大家一定要守護國土，他支持任何增強國力的方式，是否恢復徵兵制由中央去評估。

林銘仁也質疑侯友宜是否是國民黨員，因為他談到九二共識時表示尊重國民黨的決定，如此說氣好像他是局外人，林銘仁當場呼籲侯友宜退出國民黨，並說「民進黨歡迎你來」。侯友宜說，他一直都是國民黨員，當然尊重黨中央的決定，支持捍衛中華民國，團結台灣，自信向前走。

侯友宜 國民黨

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