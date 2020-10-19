快訊

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九6字發聲

上不上陸綜？音樂人的十字路口與樂迷的道義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北吸笑氣人數多3.5倍 議員批輸給鄭文燦、柯文哲

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員張志豪今於議會質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市議員張志豪今於議會質詢。記者吳亮賢／攝影

笑氣因未被列入毒品，成為不少年輕人派對中的助興物，但對人體的危害及衍伸的治安問題，逐漸成為社會隱憂。市議員張志豪今質詢時指出，新北市今年至今查獲笑氣使用人數128人，是去年整年的3.5倍，相較桃園已訂定自治條例、台北市長柯文哲用行政命令規範，新北卻毫無作為，「輸給鄭文燦、柯文哲」。

張志豪指出，相較去年全年笑氣使用件數18件及使用人數36人，今年皆大幅成長，1到10月就高達65件、128人，相較桃園超前中央的自治條例，控管特定氣體的不當使用、規範營業場所，以及北市的行政命令規範，新北僅能用社維法嚇阻，效果相當低。

對於張志豪提問，以目前新北輕罰狀況，是否再犯率很高？警察局長陳檡文也坦言再犯率「應該蠻高的」，目前新北採「第三方警政」工作，結合各行政機關和法規，淨化治安顧慮場所；衛生局長陳潤秋說，目前中央法令已經預告修法，若非法持有，將開處高額罰鍰。

新北市議員張志豪今於議會質詢。記者吳亮賢／攝影
新北市議員張志豪今於議會質詢。記者吳亮賢／攝影

柯文哲 衛生局

延伸閱讀

鄭文燦：心很定 市長崗位能帶動桃園國家進步

2024總統大選候選人呼之欲出？媒體人：鄭侯之戰9成成定局

影／柯文哲視察北一女智慧校園 談疫苗之亂、斗內學生

視察智慧校園4.0 柯文哲：北一女計畫是改變台灣的起點

相關新聞

敬老卡開大洞遭逃漏票 遷出北市還享優惠市庫年損千萬

北市府每月免費給予敬老悠遊卡480元儲值點數，但北市議員楊靜宇今在議會民政委員會質詢時痛批，北市社會局對持敬老卡遷出北市...

開棺驗屍確認產權 大陳社區居民等20年終住進新家

新北市永和新生地大陳義胞社區都更案第二單元已更新完成，今舉行入住儀式。住戶張忠邦表示，家族世居此處長達50多年，但因爺爺...

新北吸笑氣人數多3.5倍 議員批輸給鄭文燦、柯文哲

笑氣因未被列入毒品，成為不少年輕人派對中的助興物，但對人體的危害及衍伸的治安問題，逐漸成為社會隱憂。市議員張志豪今質詢時...

宏匯廣場BOT案年收目標40億 議員質疑權利金過低

新莊宏匯廣場採BOT方式辦理，7月底起試營運、9月底正式開幕。新北市議員何博文今質詢指出，依據新北經發局2021年預算書...

環狀線之爭 黃珊珊：只為畫分兩市經營權 無疑短多長空

新北市長侯友宜爭取環狀線的經營權，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後，...

北市動物園員工幫龜殼花脫困反遭咬傷 送醫幸無大礙

台北市立動物園一名年約50多歲的獸醫室員工，今天在溫帶動物區被龜殼花咬傷左手，一旁的同仁發現後，隨即撥打119叫救護車，...

北市設置車牌辨識智慧車格 議員憂後台資料庫恐外流

北市交通局編列近2億元於大同、萬華地區設置車牌辨識功能的智慧停車格，北市議員徐弘庭指出，市府給廠商8年8％利潤，平均1年...

北市日照中心僅27家 議員建議以「次分區」增設

台北市為六都老化速度最快城市，北市議員楊靜宇今指出，截至今年9月，北市約有6萬3000位65歲以上失能長者、4萬餘人50...

板橋榮民之家驚傳整棟遭隔離 新北衛生局釋疑

新北市板橋榮譽國民之家傳出整棟大樓遭隔離訊息，有民眾擔心是不是當中有住戶遭感染新冠肺炎，引發一陣恐慌；新北市衛生局回應，...

樹林焚化廠12月整修 新北社區垃圾清運費恐漲

新北市樹林焚化廠每日垃圾處理量約900公噸，12月將進行一個月的整建，市議員葉元之今質詢時指出，剩餘的八里及新店焚化廠，...

影／情趣品24小時無人店入侵北市 議員轟門禁形同虛設

台北市議員洪健益質疑，有情趣用品24小時無人店入侵北市，但門禁機制卻形同虛設，市府欠缺管理。洪健益今天在議會民政部門質詢...

北市編列1.92億元設500格智慧停車位 議員疑費用過高

北市推動智慧化停車格，北市議員林亮君今在議會交通委員會專案報告時指出，市府編列8年1.92億元於明年大同、萬華地區建置5...

熱門新聞

侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

觀光局長說漏嘴？ 五月天在桃園開唱明年有望到高雄

邱家父子3人譜政壇傳奇 苗栗市民代表會主席邱炳光病逝

白骨託夢傳奇地方津津樂道 先民骨骸曝屍野地終獲安置

萬里蟹最大盛事鱻蟹宴 10 / 24野柳漁港吃蟹吹海風

世界街舞大賽台灣對韓國 神級表演嗨翻全場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。