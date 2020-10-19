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新北吸笑氣人數多3.5倍 議員批輸給鄭文燦、柯文哲
笑氣因未被列入毒品，成為不少年輕人派對中的助興物，但對人體的危害及衍伸的治安問題，逐漸成為社會隱憂。市議員張志豪今質詢時指出，新北市今年至今查獲笑氣使用人數128人，是去年整年的3.5倍，相較桃園已訂定自治條例、台北市長柯文哲用行政命令規範，新北卻毫無作為，「輸給鄭文燦、柯文哲」。
張志豪指出，相較去年全年笑氣使用件數18件及使用人數36人，今年皆大幅成長，1到10月就高達65件、128人，相較桃園超前中央的自治條例，控管特定氣體的不當使用、規範營業場所，以及北市的行政命令規範，新北僅能用社維法嚇阻，效果相當低。
對於張志豪提問，以目前新北輕罰狀況，是否再犯率很高？警察局長陳檡文也坦言再犯率「應該蠻高的」，目前新北採「第三方警政」工作，結合各行政機關和法規，淨化治安顧慮場所；衛生局長陳潤秋說，目前中央法令已經預告修法，若非法持有，將開處高額罰鍰。
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