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宏匯廣場BOT案年收目標40億 議員質疑權利金過低

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員何博文質疑宏匯廣場權利金過低。記者吳亮賢／攝影
新北市議員何博文質疑宏匯廣場權利金過低。記者吳亮賢／攝影

新莊宏匯廣場採BOT方式辦理，7月底起試營運、9月底正式開幕。新北市議員何博文今質詢指出，依據新北經發局2021年預算書，宏匯廣場一年的營運權利金僅一千兩百萬，租金也只有近兩千萬，相較業者喊出第一年營收目標40億元，落差甚大，「這樣對市民公平嗎？」

何博文指出，BOT案最大受益者應該是民眾，若可讓民眾、政府、業者三方都得利非常好，但宏匯廣場原本為捷運商城暨停車場興建營運，如今不但沒有解決停車問題，反而製造一大堆的交通問題。

此外，業者喊出一年40億營收目標，與一年加起來3千2百萬的權利金及租金相差過大，若以50年計算，宏匯可賺進2千億，卻只要付出16億租金及42億興建成本，「這麼好康的事，對市民公平嗎？」

經發局長何怡明回應，宏匯開幕以來生意相當不錯，除了本身的停車位外，也另在基地之外租用空間，提供停車位使用，在複合型多目標使用後，停車位的提供仍非常重要。

何怡明表示，宏匯公司投標時，預估營運第1年營業收入約為6億3千萬，乘上4.64%後是承諾最低應支付權利金。如該公司實際營業收入高於預期營業收入，依契約規定應以「實際營業收入*4.64%」計收，而非僅以投標預估金額計算。

何怡明補充，契約亦訂有超額營收權利金機制，當實際營業收入高於預估營業收入120%以上，會另外加收1%至3%不等之超額營收權利金。另商場經營的營業收入，多以櫃位總營業收入扣除櫃位商品相關成本後，以淨額計算商場營收，對於宏匯實際營業收入，會以經會計師簽證的財務報表後計收，確保市府權益。

新北市議員何博文質疑宏匯廣場權利金過低。記者吳亮賢／攝影
新北市議員何博文質疑宏匯廣場權利金過低。記者吳亮賢／攝影

BOT 捷運

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