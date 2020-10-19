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環狀線之爭 黃珊珊：只為畫分兩市經營權 無疑短多長空

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後， 每經特定路段就需在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是短多長空。圖／擷取自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後， 每經特定路段就需在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是短多長空。圖／擷取自黃珊珊臉書

新北市長侯友宜爭取環狀線的經營權，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後， 每經特定路段就需在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是短多長空的做法。

黃珊珊說，侯市長從年初以來，不斷要求環狀線及萬大線二期工程的經營權應該交還新北，然而，環狀線的路網設計應該是「一車到底」、「連結各線路」並「讓雙北更緊密」。

黃珊珊提到，淡水輕軌都在新北，由新北自蓋自營當然沒問題，但環狀線西環段只是環狀線一部分，相信不管是誰當市長，都該選擇對雙北市民最安全，最便利的方案

黃也說，台北市要有好的服務，就必須讓最好的公司來經營，台北捷運代表的就是安全、可靠，是目前台灣最可靠的地鐵系統，也是獲得多項國際認可的公司。2005Nova等24個會員系統中，台北捷運系統去年的整體滿意度達到97.6％，系統可用度達99.98%，北捷一整年的列車延誤不會超過30次，甚至一整年都不曾延誤超過5分鐘，2017年的準點率甚至高達100%。

黃珊珊說，這些成績不只讓我們登上《Channel NewsAsia》，紐約專欄作家Martha Sorren更發表專文列出台北捷運十大優點。「資源共享、政策一致」一直是雙北的共識，台北捷運公司也投入許多營運經費、人力、資源，並運用豐富的經驗支援各個縣市，這樣才能完善整體利益。

黃提到，去年，北捷系統旅運量累計正式突破100億人次，透過最豐富的經驗、最專業的團隊及最認真的態度，持續服務大台北地區及所有捷運旅客，讓更多乘客享有最優質的運輸服務，不管以前或是未來的台北市長是誰，都將是如此！

北捷 捷運

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