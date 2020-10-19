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敬老卡開大洞遭逃漏票 遷出北市還享優惠市庫年損千萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員楊靜宇痛批，北市社會局虛擲市民納稅錢開大洞讓人逃漏票，卻毫無作為。圖／截自北市議會影片
北市議員楊靜宇痛批，北市社會局虛擲市民納稅錢開大洞讓人逃漏票，卻毫無作為。圖／截自北市議會影片

北市府每月免費給予敬老悠遊卡480元儲值點數，但北市議員楊靜宇今在議會民政委員會質詢時痛批，北市社會局對持敬老卡遷出北市卻未主動退卡情況毫無作為，甚至回說，「這筆錢，市府負擔得起」，虛擲市民納稅錢卻不在乎，讓無權使用者非法享用優惠，粗估市庫每年損失超過1086萬，要求立即改善。

楊靜宇表示，依據「台北市老人與身心障礙者搭乘公車捷運計程車補助辦法」規定，敬老卡逾6個月未辦理延期將自動失效。若持卡者遷出、無實際居住在北市或死亡，應至區公所辦理退卡，但卻發現很多遷出北者未主動退卡，繼續享有北市優惠。

楊進一步指出，根據今年1至8月資料顯示，持敬老卡遷出北市長輩人數達5035人，平均每月62人遷出，按照北市現行每張敬老卡每月480元免費點數，若以有效期限減半的3個月計算，每月不合法使用金額高達90餘萬元，市庫年損逾千萬元。

楊靜宇怒批，之前將此情形詢問社會局，卻得到 「這筆錢，市府負擔得起」的回應，痛批北市府開大洞讓人逃漏票，機制疏失浪費市民納稅錢，要求社會局即刻建立預防性主動停卡機制。

對此，北市社會局長周榆修坦言，確實有社福溢領補助情況，人員的回應也不妥，「不能這樣講」，後續將會以縮短逾期票卡的有效期限為目標，並承諾在2周內提出改善辦法。

北市 計程車 捷運

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