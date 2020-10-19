東北角山藥評鑑試吃 涼拌烤炸煮湯都美味

瑞芳地區農會在雙溪市場二樓舉行山藥評鑑會，二十位參賽者個個端出最健碩的寶貝，由評審參考外觀賣相及口感打分，評選出今年冠亞季軍以鼓勵農民精進種植技術，呈現更優良的特色農作，而現場也提供山藥料理品嘗會，涼拌、烤、炸、煮湯，展驗山藥的多元美味。

瑞芳地區農會總幹事林文和表示，山藥是新北市東北角地區的特色農作，每年瑞芳地區農會的山藥評鑑更是農民一大盛事，山藥品質因氣候每年有不同表現，今年因為天氣少雨，農民更要想辦法加強水份的提供，才能爭取評鑑的高分。

雙溪區公所主秘沈玠容表示，評鑑下來，今年的冠軍山藥由12號的貢寮農民藍勞卿獲獎，而選出共六位冠、亞、季軍，將於11/1在雙溪高中的主場銷售會上頒獎，雙溪區公所最近也有一系列山藥節活動，歡迎民眾把握山藥產季，上2020新北山藥節網站報名。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，今年新北市議員林裔綺特地爭取經費，在年底前為農會的山藥產銷班免費更換種植導管，希望讓山藥品質更加提升，而在評鑑後的料理品嘗會，由大眾餐館廚娘們精心設計的山藥手路菜，包括山藥沙西米、烤山藥米糕、油炸山藥，還有山藥佛跳牆等，逼出山藥各種美味的可能性，爽脆、Q彈、鬆軟、黏稠，歡迎民眾採買產地最新鮮的山藥，用不同料理方式，感受這份秋季限定好滋味。