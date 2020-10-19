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重陽敬老 石門百歲阿嬤長壽靠多運動
敬老重陽，新北市開始發放敬老禮金，而針對滿99歲以上人瑞，各區還有額外致贈金箔畫、敬老狀以及市長加碼禮金，在石門區公所對面就有一位徐周玉阿嬤今年剛好滿百，還愛美的阿嬤特意換上正式服裝，並且與大家分享長壽的秘訣就是要多運動。
石門區長林俊宏說，今年在石門區滿百歲以上的人瑞有5位，而99歲則是有一位，為了要在屬於長輩的節日向長輩致敬，今年新北市政府比照以往發放重陽禮金，而99歲以上人瑞，則是會與里長一起帶著萬元禮金以及禮品到長輩家中給予祝福。
尖鹿里長邱朝欉說，在公所正對面的徐周玉阿嬤，今年剛好滿百，與區長帶著重陽敬老禮金禮品到家中探訪，阿嬤為了表現重視，還特意換上漂亮的西裝外套，並且分享長壽的秘訣就是多運動，其實阿嬤雖是百歲高齡，前陣子還提議要增設一個洗衣亭洗衣，真的是活到老、動到老的模範。
今年滿百歲人瑞，比照往年有總統致贈敬老狀、衛福部金鎖片還有新北市長額外加碼的萬元現金，滿滿的祝福除了表示敬老之意，也希望老寶貝們可以越活越樂活健康。
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