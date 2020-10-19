桃李滿天下 老梅國小歡慶辦學雙甲子

偏鄉教學資源匱乏，辦學更是相當不易，石門區的老梅國小辦學一辦就是120年，至今依舊是繼續作育英才，而在雙甲子校慶，市長侯友宜前往祝賀，更加感謝偏鄉教職員對於教育的堅持，才得以讓石門老梅地區的學子們擁有卓越、豐富的教學資源。

新北市長侯友宜說，偏鄉辦學不易，在偏鄉又辦學超過兩個甲子可以說是相當難得，今年是老梅國小創校120週年，辦學雙甲子可以說是桃李滿天下，培育出各領域的人才，今年校慶中就走老梅國小的八位傑出校友來接受表揚，很感謝這群校友在各方面的成就以及為母校的付出。

雙甲子校慶中，為了表示慶賀，學校也特別準備了高高的壽桃塔，一方面祝壽，一方面象徵著老梅國小桃李滿天下的寓意，此外，老梅國小教學獲獎無數，最有名的風箏特色教學更是享譽全國。

在120週年校慶中，眾嘉賓與校友都來到老梅國小祝賀增添熱鬧氣息，市長侯友宜也感謝老梅國小教職員們堅持偏鄉辦學，照顧老梅、石門地區的青年學子，讓偏鄉也有卓越、豐富的教學資源。