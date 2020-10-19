全台最老鄉鎮 平溪區公所送上百歲祝福

全台最老鄉鎮的平溪區，與新北市各區同步發放重陽敬老金，但因為幅員遼闊，特別與藥師山基金會合作，設11個點發放津貼與衛生紙、白米等民生用品，而今年區內共五位百歲人瑞，區長曾繁盛到府送敬老金，並獻上總統府致贈金箔敬老狀以及金鎖片一只，供其家族留下難得紀念。

藥師山基金會總召劉旻憲表示，這周日便是重陽節，平溪區是全台灣高齡化最嚴重的地區，轄區人口不多今年卻有五位百歲人瑞，65歲以上人口更是比例很高，為此藥師山基金會發揮敬老尊賢精神，提供敬老禮品，並出動七八十位志工協助公所設點發放敬老金，讓長輩們能收穫滿滿、感受銀髮族的喜悅。

平溪區長曾繁盛表示，薯榔里、白石里、南山里、平湖里、嶺腳里等共11個據點，在中午前便已發放八成以上，這天也帶著市府一萬元禮金，總統府金箔敬老狀，走山路來到東勢里今年滿百歲的陳禮義阿公家中，舒適芬芳的茶園空氣，讓務農的陳阿公得享天然養生好所在。

東勢里長李明宏表示，陳禮義阿公早年擔任礦工，退休後務農種茶，並時常參與紫東社區貢餐活動擔任志工，鄉下地方恬淡愉悅的農業生活，規律作息、飲食代謝正常，便是長壽樂活的秘訣，也期許長者們多與鄰舍互動，參與社區共餐，增進彼此心靈的抒發與關懷。