汐止公車亭增智慧看板難 改太陽能解套

汐止區福德一路的康福里公車候車亭，時間一久老舊破損，只是要更新卻因為可能影響社區結構而作罷，今(19)日市議員張錦豪會勘，將試辦利用太陽光能，就不會影響社區的連續壁，便能夠增設公車動態資訊看板。

福德一二路一帶，社區大樓多，每天等公車的人也不少，不過，在靠近福德一路底的人情味小鎮候車亭，雖然之前老舊佈滿了青苔的情況已經改善，但是傳統的候車亭還是不夠便民，整個更新需要挖人行道施工，當時擔心影響社區結構喊亭，不過，民眾希望至少能夠增設公車動態資訊看板。

里民說這已經是第四次的會勘了，之前曾經要把公車候車亭更新，但是牽涉到人情味社區地下室的基礎，所以又把舊的恢復回來，那今天是希望電子看板能夠設立，只是又牽涉到電的問題，那很感謝議員張錦豪幫忙，當天有討論出比較好的方法，就是使用太陽能。

市議員張錦豪表示，因為在人行道這裡要裝設公車資訊看板得要往下挖，但是這牽涉到底下是社區連續壁，幾經協調後，今天終於確定交通局有新的之前在試辦的太陽能智慧型看板，利用太陽光能，就不會影響社區的連續壁，新的太陽能公車智慧看板不用往下挖，只要鎖幾支螺絲在人行道旁，預計年底施作，公車何時到站一目瞭然，等公車更智慧。