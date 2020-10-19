平溪童畫Q版礦工人物 記錄在地人物故事

平溪區公所與台北市漫畫職業工會合作，今年度實施漫畫工作坊課程，區內三所小學實作漫畫Q版人物的繪畫技巧，同時體會在地人物故事與性平觀念，今(19)日平溪國小孩子們學畫Q版的男女礦工，學如何用漫畫記錄家鄉故事。

平溪區長曾繁盛表示，透過文化部地方文化館的專案補助經費，平溪區公所今年引入漫畫繪畫技巧，讓區內學生得以增進美術表達能力，同時能以這種風格記錄下生活周邊的人物或故事，拉近孩子們與地方的連結。

漫畫工作坊的第三站今(19)日來到了平溪國小，四五六年級學生們看著老師教導Q版人物的身體比例，打破以往隨興畫畫的習慣，四比六的小臉配上大眼睛，小小的身體也以四比六區分上下半身，礦工的主題因為人物卡通化而更加可愛、Kuso，小朋友發揮他們對礦業的理解，融合身邊景物做設計，第一次畫漫畫，就展現不錯天份。

台北市漫畫職業工會教課老師夏宜嵐表示，繪畫中可看出學生對家鄉山頭、礦坑、鐘乳石、礦工便當、炸藥等工具的想像與描繪，也達到培養學生記錄家鄉樣態的初衷，搭配性平的推廣，也讓孩子們認識女礦工的存在，理解阿公阿嬤那個年代辛苦打拚的歷史，並重新賦予生命。