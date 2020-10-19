北市設置車牌辨識智慧車格 議員憂後台資料庫恐外流

北市交通局編列近2億元於大同、萬華地區設置車牌辨識功能的智慧停車格，北市議員徐弘庭指出，市府給廠商8年8％利潤，平均1年1點多利潤，只要出點意外就沒賺頭，「哪個廠商願意做？」質疑廠商恐利用後台系統及資料庫圖利特地人士。北市停管處解釋，廠商只是一個平台，民眾車牌號碼、停車、駛出等資料都由市府管理。

徐弘庭質疑，成本近2億元，裡面包含耗材及合理利潤，但市府8年8％利潤，平均1年才1點多利潤，廠商為何要來做？停管處長李昆振回應，金額很高投資，廠商看的未來。

徐弘庭指出，後續智慧停車的管理後台、資料庫為一大問題，市府應買斷自己做系統管理及維管，確保民眾資料安全，未來設備若有問題再叫修即可。

北市議員苗博雅也說，市府表示這次智慧停車是「買服務」，但人工開單也是買服務，同樣都是買服務，人工開單一年一格2萬、智慧開單一年一格4萬，價差2倍，卻沒說清楚多買到了什麼服務，還可能把資料送給廠商，希望能提出具體措施。

李昆振解釋，不購買設備，是因為科技日新月異，8年合約期間，由廠商提供服務，若有新的做法廠商可以抽換新的模組，但還是要提供原本服務，提供開單服務，格位等管理方式都會要求廠商自行維護。

李昆振說，人工開單的資料像是車牌號碼，車輛停放在停車格時間等由市府管理，就算設置智慧停車，後端資料仍由市府負責，資安問題一定會持續注意防範，不會由廠商管理。

另外，北市議員邱威傑指出，8年期間科技不斷變化，簽訂合約時內容也應具彈性化；李昆振承諾，一定會注意合約彈性問題。

李昆振表示，針對明年8月將啟用的車牌辨識功能智慧停車位，目前是以設置車柱為方向，來做車牌辨識功能設備裝置，其設備位置不定，有攝影功能才會開單服務，可能是每一格都有一個車柱，也可能設於高處，取決於環境來建設。