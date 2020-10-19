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開棺驗屍確認產權 大陳社區居民等20年終住進新家

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市永和新生地大陳義胞社區今舉行入住及市民活動中心啟用儀式。記者吳亮賢／攝影
新北市永和新生地大陳義胞社區今舉行入住及市民活動中心啟用儀式。記者吳亮賢／攝影

新北市永和新生地大陳義胞社區都更案第二單元已更新完成，今舉行入住儀式。住戶張忠邦表示，家族世居此處長達50多年，但因爺爺從大陸逃難來台時，與父親以叔姪互稱，導致爺爺離世後，他們無法繼承產權，加上住屋老舊，無奈於20年前搬離，直到後來透過開棺驗DNA，才合法繼承，「如今終於住回熟悉且嶄新的家，真的非常感動」。

張忠邦指出，爺爺1949年逃難來台時，僅帶著父親一人，為了報考中醫師，謊報真實年齡，登記戶口時也登記為叔姪關係，但因大陳社區的房子在爺爺名下，無法直接繼承，若以贈與方式課稅又相當高，所以遲遲沒有辦理過戶。

不料，爺爺1987年突然過世，雖然一家人仍住在原處，但產權無法移轉，直到20年前，不堪房屋老舊，只好選擇搬到附近的信義路上，原有的房子閒置至今。

張忠邦表示，新北市府10年前開始推動都更時，開發公司建議他們可以用檢驗DNA的方式，確認親屬關係後繼承房屋，因此他們決定「開棺驗屍」，最後也順利繼承，如今嶄新的家落成，終於回到熟悉的地方居住，十分地感動。

都市更新處長張壽文表示，更新單元二共興建3棟28至29層樓的住宅大樓，包含地下6層停車空間、15戶店鋪、687戶住宅單元及724個停車位，不僅改善巷弄狹小的安全問題，也留設大面積綠地開放空間，並新設永平市民活動中心，提升當地生活品質及環境。後續將持續推動其他單元更新，預計10月底單元5、6、7將公告招商。

永和區長陳怡君說，永平市民活動中心為永和區第18間市民活動中心，總樓地板面積達200坪，1樓大廳以公益活動、老人共餐空間為主；2樓則設置多用途的教室共4間，可供民眾租借，滿足舞蹈、講座等動、靜態課程多元化需求。

新北市永和新生地大陳義胞社區今舉行入住及市民活動中心啟用儀式。記者吳亮賢／攝影
新北市永和新生地大陳義胞社區今舉行入住及市民活動中心啟用儀式。記者吳亮賢／攝影
永平市民活動中心為永和區第18間市民活動中心，總樓地板面積達200坪。記者吳亮賢／攝影
永平市民活動中心為永和區第18間市民活動中心，總樓地板面積達200坪。記者吳亮賢／攝影
住戶張忠邦開心介紹新家。記者吳亮賢／攝影
住戶張忠邦開心介紹新家。記者吳亮賢／攝影
永和新生地大陳義胞社區都更案第2單元已更新完成，預計10月底單元5、6、7將公告招商。圖／新北城鄉局提供
永和新生地大陳義胞社區都更案第2單元已更新完成，預計10月底單元5、6、7將公告招商。圖／新北城鄉局提供

都更 DNA

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