開棺驗屍確認產權 大陳社區居民等20年終住進新家

新北市永和新生地大陳義胞社區都更案第二單元已更新完成，今舉行入住儀式。住戶張忠邦表示，家族世居此處長達50多年，但因爺爺從大陸逃難來台時，與父親以叔姪互稱，導致爺爺離世後，他們無法繼承產權，加上住屋老舊，無奈於20年前搬離，直到後來透過開棺驗DNA，才合法繼承，「如今終於住回熟悉且嶄新的家，真的非常感動」。

張忠邦指出，爺爺1949年逃難來台時，僅帶著父親一人，為了報考中醫師，謊報真實年齡，登記戶口時也登記為叔姪關係，但因大陳社區的房子在爺爺名下，無法直接繼承，若以贈與方式課稅又相當高，所以遲遲沒有辦理過戶。

不料，爺爺1987年突然過世，雖然一家人仍住在原處，但產權無法移轉，直到20年前，不堪房屋老舊，只好選擇搬到附近的信義路上，原有的房子閒置至今。

張忠邦表示，新北市府10年前開始推動都更時，開發公司建議他們可以用檢驗DNA的方式，確認親屬關係後繼承房屋，因此他們決定「開棺驗屍」，最後也順利繼承，如今嶄新的家落成，終於回到熟悉的地方居住，十分地感動。

都市更新處長張壽文表示，更新單元二共興建3棟28至29層樓的住宅大樓，包含地下6層停車空間、15戶店鋪、687戶住宅單元及724個停車位，不僅改善巷弄狹小的安全問題，也留設大面積綠地開放空間，並新設永平市民活動中心，提升當地生活品質及環境。後續將持續推動其他單元更新，預計10月底單元5、6、7將公告招商。