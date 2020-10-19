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樹林焚化廠12月整修 新北社區垃圾清運費恐漲

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋某社區日前出現垃圾無法全丟垃圾車，導致堆積在社區中庭的狀況。圖／葉元之提供
板橋某社區日前出現垃圾無法全丟垃圾車，導致堆積在社區中庭的狀況。圖／葉元之提供

新北市樹林焚化廠每日垃圾處理量約900公噸，12月將進行一個月的整建，市議員葉元之今質詢時指出，剩餘的八里及新店焚化廠，光燒清潔隊每日收的1600公噸垃圾就已飽和，屆時社區大廈垃圾需送至收費較高的民間暫置場，恐造成社區垃圾清運費飆漲。環保局長程大維表示，社區大廈家戶垃圾量約占全新北家戶垃圾量8%，大部可仍可入焚化廠燃燒，若有發生短期垃圾清運費上漲狀況，環保局將追蹤關心。

葉元之指出，新北市三座焚化廠每日共處理2500噸垃圾，樹林焚化廠開始整修後，每日處理量將降至1600噸，但焚化廠會優先讓清潔隊收的垃圾進場，剩下才會讓民間清運業者進場，屆時光燒清潔隊收的1600噸垃圾可能就不夠，清運業者的900噸量得另外想辦法。

葉元之表示，清運業者收取的垃圾一半以上來自社區大樓，目前環保局作法為找民間垃圾暫置場合作，但民間暫置場收費一噸約6000元，比焚化廠一噸3500元高許多，恐造成社區垃圾清運費飆漲，日前板橋某社區已出現垃圾無法全丟垃圾車，導致堆積在社區中庭的狀況，12月類似情形恐更加嚴重。

葉元之建議，環保局應盡快增加清潔隊及垃圾車數量，並全面檢討垃圾車路線。暫置場的價錢也必須控制在一定範圍內，或另尋公有地暫置垃圾，否則將造成垃圾大戰。

程大維表示，清潔隊員數量受中央規定管控，短期無法增加，將因應樹林廠整建進行垃圾車路線檢討，另也會派30幾輛大型轉運車進駐八里及新店廠，收取逐輛垃圾車垃圾後，再統一傾倒，避免焚化廠塞車，增加焚燒速率。

程大維說明，以社區大廈家戶垃圾量占全新北家戶垃圾量8%來看，大部分可仍可入焚化廠燃燒，若有因送至民間暫置場，導致短期垃圾清運費上漲的狀況，環保局將追蹤關心，不會讓能進入焚化廠燃燒的業者任意漲價。

葉元之表示，民間暫置場收費一噸約6000元，比焚化廠一噸3500元高許多，恐造成社區垃圾清運費飆漲。記者吳亮賢／攝影
葉元之表示，民間暫置場收費一噸約6000元，比焚化廠一噸3500元高許多，恐造成社區垃圾清運費飆漲。記者吳亮賢／攝影
新北市議員葉元之今於議會質詢環保局長程大維。記者吳亮賢／攝影
新北市議員葉元之今於議會質詢環保局長程大維。記者吳亮賢／攝影

垃圾車 葉元之

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