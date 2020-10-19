影／情趣品24小時無人店入侵北市 議員轟門禁形同虛設

台北市議員洪健益質疑，有情趣用品24小時無人店入侵北市，但門禁機制卻形同虛設，市府欠缺管理。洪健益今天在議會民政部門質詢時質疑，台北街頭陸續出現連鎖的情趣用品無人店，不過台北市政府毫無稽查。甚至找未滿18歲青少年，在成人陪同下前往測試試買，沒想到未滿18歲竟可以輕易買到情趣商品。

洪健益說，這一家連鎖情趣用品店在北市有9家分店，其中5家為有店員的實體店面、4家為無人商店，不過議員質疑，4家無人商店中，儘管有門禁管制密碼鎖，需掃描QR code才會給一組密碼，限制未滿18歲者進入，但議員發現，掃描QR code後，店家都是給1688密碼，不僅輕易可進入商店，還可以輕易買到情趣用品。

台北市社會局長周榆修表示，對於類似的情趣用品店，北市府先前有接獲檢舉違反兒少法，但不是這一家，對於這一家情趣用品店讓青少年輕易買到商品，周榆修說，將依照兒少法取締，「我們來處理」。

洪健益批評，台北市有兒少法相關法令，台北市108年也因爲違反兒少法，開罰總金額達160多萬元，罰則從兩萬至十萬元不等，但台北市對這樣的無人情趣用品商店，竟然都不管，連新北市都有去聯合稽查，不過北市府卻毫無聯合稽查。

議員還質疑，這類的情趣用品店是否符合土地使用分區管制？營業場所申請是什麼？總公司或是分店？有無違反土管？商業區或特定指定區？由於相關局處一問三不知，議員批評，兒少法不是擺在那邊看，真的是丟柯文哲的臉。