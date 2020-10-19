中市議員施志昌牽線 廣明宮捐助喪父的三兄妹

台中市大安區仍就學的三兄妹因父親日前病逝，生活困苦，台中市議員施志昌獲報後，轉報給大安區的廣明宮廣澤尊王慈善會，捐贈11萬6千元，今天交由大安國中設立專款專戶管理使用，大安國中也頒發感謝狀給廣明慈善會。大安國中校長國立民表示，未來將分3年資助孩子就學用品、營養午餐、生活用品等費用。

施志昌表示，莊姓3兄妹生長單親家庭，一位就讀國中、兩位國小，父母已離異多年，3兄妹由父親扶養長大。父親平時工作送貨維生收入微薄，日前因心肌梗塞驟逝，無遺留家產，只能由祖母照顧，生活困苦。施志昌了解後，尋找慈善團體協助，廣明宮廣澤尊王慈善會接收到訊息後立即捐贈11萬6千，並交由學校管理。

大安國中校長國立民表示，學校已收到善款，會設立專戶管理這筆錢的使用方式，主會分3年，用在下學期開學後孩子的學雜費、學用品與營養午餐費用以及每個月給3位孩子的生活費用。剩下3個多月就要過年，也會依孩子的需求，為孩子購置新衣與新年用品，讓孩子能順利平安健康的成長。