北市編列1.92億元設500格智慧停車位 議員疑費用過高

北市推動智慧化停車格，北市議員林亮君今在議會交通委員會專案報告時指出，市府編列8年1.92億元於明年大同、萬華地區建置500格車牌辨識智慧化停車格，平均每月一格需支付廠商200萬元，不僅遠高於人工收費所需支付佣金，針對北市交通局表示1.92億元是「買服務」，不買系統設備說法，質疑市府恐花2倍錢卻當冤大頭。

林亮君表示，過去人工收費依合約給予廠商佣金為每半小時3.5元，大同及萬化停車格收費時間為上午9時至下午5時，共計8小時，在滿載情況下，市府每日一格停車費須支付佣金56元，500格停車格則需84萬元。

林亮君進一步指出，2017年至2019年市府進行二階段試辦「路邊停車格位智慧化」，其中，智慧車柱成本分為別松智路26萬、長春路12萬、北平東路14萬。

每年維管費以10％計算，500格智慧車格的建置成本分別為1.3億元、6000萬及7000萬，若加上8年維修費用，總費用分別為2.34億元、1.08億元及1.26億元，其費用皆遠比1.92億元底。

林亮君質疑，大同、萬華地區建置500格智慧停車位，或許會因量大而讓成本下降，但1.92億元成本到底如何估算、是否已有屬意廠商，以及科技日新月異，未來若發生如YouBike需要升級建置情況該如何？

交通局長陳學台表示，絕對沒有屬意的廠商。停管處長李昆振解釋，1.92億元「買服務」，其設備建置成本、維護費用及廠商必要利潤，會依實際招標價格計算。

智慧車格費用比人工高的原因，主要是可提供開單、即時格位資訊等，這是人工開單做不到，提供服務不一樣，初期價格會比較高，未來可期盼價格應有下降空間。

李昆振表示，明年開始在萬華大同正式辦理，一開始為500格，後續會視狀況增加，實際設置智慧停車格後，就會知道民眾反映、對市容影響等問題，當年度就會進行評估。

針對編列1.92億元預算中，內容包含廠商營運管理人力、設備建置、維護、耗材雜支、合理利潤及稅賦，其中必要耗材及利潤約5.51萬元，但此為初估費用，合約成案也不一定是這個金額，長期而言，價格應會降價。

另外，針對設備升級問題，李昆振說，市府買的是「開單服務」，八年時間很長，未來不管是要用什麼設備，相關設備及後台系統都是廠商的，若要升級其建置費用也皆由廠商自行吸收。