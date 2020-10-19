第48家公共托老開幕 侯友宜：2年內達60家目標

新北市第48家公共托老中心今天上午在新店區開幕，市長侯友宜表示，年底前其他行政區將再成立3家，預計2年內新北市公共托老中心增加到總共60家，讓長者在地樂活安養。

新北市長侯友宜上午到新店區出席新北市第48間公共托老中心開幕儀式，會後接受媒體聯訪。

侯友宜表示，這次和慈濟醫院合作成立的公共托老中心，除日間照顧、失智據點及銀髮俱樂部，同時借重慈濟醫院的醫療資源，由護理師、營養師照護長者，另也透過慈濟推動的資源回收活動，幫助長者動動腦、動動手腳，活得快樂又健康。

對於新北市長者人數在9年來，從約34萬人增加到約61萬人，侯友宜說，今年底前還會在板橋區、鶯歌區、貢寮區成立3家公共托老中心，預計在未來2年內達到總家數60家的目標，讓長者在地安養、在地樂活。