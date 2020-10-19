新北第48間公共托老中心揭幕 慈濟醫療資源成後盾

台灣邁向高齡化社會，新北市積極推動長照機構的建設，現在更在臺北慈濟醫院打造全市第48間公共托老中心，預計年底前還會在鶯歌、貢寮、板橋再開3間公共托老中心，預計2022年在能在全市開設60家公共托老中心，因應長者需求。

據衛福部統計，國人平均壽命為80.8歲，高於全球平均，健康平均餘命72.3歲，換言之，國人平均會有8年的時間是處於失智、失能或是重病的狀態，需要家人或者醫療機構的貼身照護。

新北市長侯友宜表示，9年前來到新北市擔任副市長時，65歲以上長者人數約為34萬，但現在已經達到61萬，目前每個月約增加近3000位，增長急遽，對於長照機構的需求也日漸增加。

侯友宜說，也因如此，新北市對長照機構的相關建設都相當重視，多年來已打造多間公共托老中心，此次興建的第48間公共托老中心有臺北慈濟醫院做後盾，讓他相當放心，這裡有護理師、物理治療師、營養師來指導長者做復健，維持身體健康。

侯友宜說，新北市目前已有48間公共托老中心，年底前還會再開幕3間，預計2年內達到目標60間，而且新北勢的托老中心會一間比一間更有特色，讓長者能在地安養、在地樂活。

新北市衛生局指出，臺北慈濟社區長照機構公共托老中心緊鄰新店慈濟醫院，本身就有許多醫療資源，且慈濟還會舉辦許多環保活動，刺激長者多運動、多思考，減緩失智、失能速度。