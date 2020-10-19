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台荷聯姻報喜 動物園金剛猩猩迪亞哥升格當爸

中央社 / 台北19日電

北市動物園今天表示，園內公金剛猩猩「迪亞哥」和來自荷蘭的母金剛猩猩Tayari將在今年底迎接第一個愛情結晶，象徵金剛猩猩台荷聯姻重要里程碑。

台北市立動物園公金剛猩猩「寶寶」107年赴荷蘭阿培浩靈長類公園（Apenheul Primate Park）展開另一段人生旅程；荷蘭阿培浩靈長類公園2隻母金剛猩猩Irlki和Tayari去年抵台北市立動物園。

荷蘭阿培浩靈長類公園工作人員日前出示驗孕棒，開心表示與「寶寶」一起生活的母金剛猩猩Gyasi懷孕了，將在明年初誕下「寶寶」的第一個孩子。

台北市立動物園上午表示，繼荷蘭方發布「寶寶」即將當爸爸的好消息，台北市立動物園金剛猩猩家族也傳出喜訊，「迪亞哥」（D’jeeco）和Tayari將在今年底迎接第一個愛情結晶。

動物園表示，這不僅是金剛猩猩台荷聯姻重要里程碑，更讓台灣民眾首次不用出國，就有機會看到可愛金剛猩猩寶寶。

動物園指出，其實「迪亞哥」和Tayari略早一步就「做猩」成功，但因為是園方頭一遭研判母金剛猩猩是否真的懷孕，態度自然比較謹慎，光是跟國際專家群聯繫、確認各項指標，就耗去不少時間。

動物園表示，「寶寶」的另一半Gyasi是Tayari的媽媽，就輩份上來看，「寶寶」早已躍升為「迪亞哥」的岳父，不僅自己即將成為猩爸，等Tayari的孩子出生，「寶寶」也會升格為阿公。

動物園表示，保育員今年2月17日觀察到「迪亞哥」和Tayari交配成功，並在3月3日首次以驗孕試紙測試到陽性反應。根據金剛猩猩約237天至285天的懷孕期推估，預產期將落在今年年底。

動物園 荷蘭 北市

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