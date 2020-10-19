萬里蟹最大盛事鱻蟹宴 10 / 24野柳漁港吃蟹吹海風

萬里蟹正值產季，新北市漁業處今年以「蟹島海風9吧！」鼓勵民眾到各大產地遊玩品蟹吹海風，而萬里蟹最大盛事「鱻蟹宴」訂於10月24日在野柳漁港萬里區漁會樓下舉行，席開80桌、共800位民眾與漁民一同品蟹，還有搭乘娛樂漁船出海、海洋獨木舟等休閒漁業系列體驗活動，即日起報名。

「鱻蟹宴」本來是在地捕蟹船主為凝結萬里蟹捕蟹漁民，在每年10月下旬擇日辦桌犒賞自己及船員，並慶祝萬里蟹豐收而形成的在地漁業特色文化，近年為了讓更多民眾品味在地歷史文化與人情味，開始邀請民眾報名共襄盛舉，今年席開80桌共800人於10月24日齊聚野柳漁港品蟹。

10月24日現場除了鱻蟹宴外，另有萬里蟹海洋風市集販售萬里在地漁產加工品、海洋教育與休閒漁業體驗活動、萬里蟹巡迴啤酒車、五星山藥快餐車，以及感蟹福袋搶購活動及假日活蟹市集等。

年年秒殺的限量活蟹福袋搶購將在10月24日以300份超殺價，2斤399元開放搶購（當天販售份數視活蟹捕撈狀況調整），從10點30分開放排隊領取號碼牌，11點50分正式開賣，熱愛萬里蟹的民眾可以早點前來，如此限量好康只有一天。

此外，10月24、25、31以及11月1日在野柳漁港保安宮前廣場準時8點30分現場報名，有「捕蟹樂悠悠」可讓民眾搭乘娛樂漁船出海，由專業船長解說捕蟹的方法並飽覽野柳岬山海風光（每天4場次，每場次40人），從海上觀賞野柳地質公園別有趣味。