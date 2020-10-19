台中百歲人瑞行動自如 一日兩餐晨起一定1根蕉

重陽節將屆，台中市長盧秀燕上午到大里區探視百歲人瑞廖瑞陽，致贈重陽敬老禮金1萬元，並轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮，祝福廖瑞陽多福多壽「健康呷二百」。

盧秀燕與廖瑞陽話家常，廖的5子廖曜平平常負責照顧父親，他說父親愛吃香蕉，每天晨起都會先吃1根，早餐吃牛奶加麥片、午餐吃一般家常菜，但喜歡吃軟的滷肉，晚上不吃且6時就上床，睡到隔天清晨5時才起床。

直到現在他父親還能自己行走、看報、看電視、如廁，母親則上個月99歲才離世。

廖曜平說，父親以往熱心公益，受村里尊敬，因有兒孫承歡膝下，心情好，身體自然健朗。

廖瑞陽3子則說，父親因為沒牙了，所以喜吃香蕉、布丁、滷肉等軟的食物，3天前還給父親喝威士忌。

盧秀燕說，每位長輩都是家庭及社會寶貴的資產，他們窮盡一生無悔付出的精神令人尊敬，是市民的典範，市府會持續照顧長輩，讓長者能安心生活，也祝福全台中市的長輩們身體健康、福壽綿長。

社會局表示，市府從7日起到25日由各區公所發放敬老禮金，今年台中市65歲以上高齡人口數已超過39萬人，其中百歲人瑞共有321人(女性193人、男性128人)，剛屆齡100歲人瑞有126人(女性71人、男性55人)、逾百歲人瑞有195人(女性122人、男性73人)。

目前台中年紀最長的是西區民前7年出生的劉張美玉，已116歲。

社會局也將今年的10月訂為敬老月，舉辦「銀髮友善商家暨敬老月活動」，即日起至12月31日止，本市長輩到銀髮友善商家購物時，只要出示敬老愛心卡都可享有專屬優惠。