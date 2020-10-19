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疫情無法出國 阿波菲斯帶著1200人環遊世界大冒險

聯合新聞網 / 台北訊
1200人與阿波菲斯一起環遊世界大冒險。圖片提供／圓園方坊
1200人與阿波菲斯一起環遊世界大冒險。圖片提供／圓園方坊

圓園方坊《阿波菲斯：環遊世界大冒險》第29場公益表演，17日在連日細雨綿綿下，出現了一個無雨的晚上，帶著1200人一起去環遊世界大冒險，在新北市土城區安和國小圓滿演出，精彩落幕。新北市文化局長龔雅雯、立法委員吳琪銘、新北市議員林銘仁也都與孩子們開心的跟著阿波菲斯暢遊世界七大洲。

戲劇演出前，開場由歌手張瓊瑤之女張語安（Vivian）公益演出，以一首「Can You Feel The Love Tonight」，迷人的唱腔就像置身於如夢似幻的星空，為接下來的冒險故事，觸動美麗的開端。

《阿波菲斯環遊世界大冒險》是一部蒙特梭利兒童地理舞台劇，主要靈魂人物阿波菲斯、球球，引領各位大小朋友乘坐太空飛船，遨遊世界七大洲，融入各國文化以及語言，簡單有趣而生動，最特別的是，本次邀請梁修身導演公益演出，一起與演員、現場觀眾感動大合唱主題曲「大大的力量」追尋、夢想、散播愛的種子。

本次參與的演員皆為社團法人新北市國際兒童教育協會所屬的托嬰中心之老師、家長、小朋友並無酬演出，雖非出身科班，但藉由團長兼導演方綉媚，密集排練，專業演出搭配色彩繽紛的燈光效果、回味無限的樂曲，與觀眾們一齊奮力一躍，飛越宇宙與七大洲的界線，打開地理新視野。

1200人與阿波菲斯一起環遊世界大冒險。圖片提供／圓園方坊
1200人與阿波菲斯一起環遊世界大冒險。圖片提供／圓園方坊

梁修身導演客串演出聖誕老公公。圖片提供／圓園方坊
梁修身導演客串演出聖誕老公公。圖片提供／圓園方坊

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