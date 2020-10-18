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侯友宜爭環狀線經營權 柯文哲：開到台北換車廂？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲在「今晚我想來點真心話」提到新北環狀線之爭、還有台北時裝周，為走紅毯，不僅由設計師量身定做衣服，還事前健身改造體態。圖／取自「今晚我想來點真心話」Youtube影片
台北市長柯文哲在「今晚我想來點真心話」提到新北環狀線之爭、還有台北時裝周，為走紅毯，不僅由設計師量身定做衣服，還事前健身改造體態。圖／取自「今晚我想來點真心話」Youtube影片

新北市長侯友宜喊出「自己捷運自己負責」，爭取環狀線經營權。台北市長柯文哲今天在「今晚我想來點真心話」直言，這有實務的問題，「環狀線有可能兩家捷運公司經營嗎？不可能嘛！」、「有可能兩個行控中心嗎？」、「有可能開到台北，就說該下車換車廂了」。

柯文哲說，同一條捷運就是同一家公司，這就是要協調，應該是中央要出來協調，執行力很重要。

柯文哲在今晚的「我想來點真心話」也聊到，他昨晚出席台北時裝周活動，為了走時裝周紅毯，不僅由設計師量身定做衣服，還事前健身改造體態。

柯文哲說，因設計師說他老是駝背，所以找來凱渥訓練模特兒的教練改造體態。柯說，他駝背原來是腹部肌肉沒力，不過幾天的魔鬼訓練，柯文哲不僅練個十分鐘就滿頭大汗，還跑去偷吹電風扇，甚至教練說休息，柯文哲更累到累倒碎念「直接解散就可以....」，柯文哲甚至回想當年的挑戰一日雙塔，柯說，當天有如神助，肌肉也不會痠痛，柯文哲自嘲，「不知道當天發生什麼事。」

由於設計師要柯文哲拿自己以前的衣服、或不想要的衣服去改造，不過當柯文哲看到陳佩琪拿去改造的衣服，柯還一度碎念，「怎麼把我的西裝毀了？」、「陳佩琪怎麼把這一件拿去改造？」、「怎麼挑這一件？」省長個性表露無遺。

柯文哲也提到上周基隆捷運三市長協調，柯文哲說，協調基隆捷運前，過去20年，他聽過北宜直鐵、北宜高鐵、台鐵優化、基隆輕軌、板南線延伸至汐止計畫等，信義線繞過南港到汐止的計畫.....，提出的計畫多到手指頭不夠用，柯文哲說，每個聽來都很有道理，但合起來就沒有道理，就是需要整合計畫，還是要中央政府出來協調。

柯文哲說，各縣市的交通軌道運輸、公宅、水利就是要中央出來協調，要不然本位主義無法協調。他的溝通態度就是理性務實，但理性務實就會被貼標籤，要建立一個態度，我不同意你講的話，但要捍衛你講話的權利，「你只要一舉手，就會被貼標籤」，「不是反對你就一定是敵人。」

柯文哲 捷運環狀線 侯友宜

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