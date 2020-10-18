超閃！柯文哲秀服滿故事 陳佩琪：有我20年前手縫紀念

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪昨晚出席台北時裝周走秀。陳佩琪今天在臉書透露，柯文哲身上穿的西裝及襯衫都有滿滿故事。柯身上深藍格紋襯衫至少20年，被她洗到領子摺紋破損，因捨不得丟，就拿同色細線一針針破損處縫起來，設計師還特別留下她手縫部分作紀念。

陳佩琪還讚自己，回過頭來看自己年輕時精巧的裁縫手藝，好像還不錯，難怪會選擇走小兒科。

另外，柯文哲的西裝外套，陳佩琪說，最外層是以他們結婚時訂做的西裝做基底，搭配設計師手邊的牛仔拼布，製作出既新潮又時尚的外套。

陳佩琪提到，柯文哲西裝還有幾個很特別處，就是內裡保留原西裝就有的「Specially Made for 柯文哲」這幾個刺繡字，西裝內口袋則是用他們30年前，去北海道度蜜月時穿的休閒衫，因年代久遠，淡黃色格紋幾乎洗到快看不見，但看到這口袋， 再拿起30年前蜜月的相片，還是甜蜜滿滿。

陳佩琪說，儘管柯文哲婚後從原本的76公斤胖到82公斤，很多衣服穿不下了，卻跑出一件滿滿回憶的新衣服！

陳佩琪表示，昨晚的走秀，她和柯文哲都展現了有別以往的穿著風格，相信有給大家不一樣的感受，柯文哲還直呼「好潮，都快認不出自己(和老婆)了」，「不過走秀就是要有別於過往的風格才有亮點...」

至於陳佩琪穿的是AISH品牌作品，由設計師夏筱琴設計，陳說，設計師以阿嬤衣櫃古老的技法和配件為靈感，再結合現代流行靈感，做出一件復古懷舊、又兼具現代時尚流行感的作品，陳佩琪說，第一眼就看上它了，決定穿出來和大家分享…