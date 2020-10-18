八里愛心教養院辦牙仙子比賽 守護折翼天使口腔健康

八里愛心教養院「三峽牙仙子の家」與新北市牙醫師公會從2010年開始推廣身心障礙者口腔衛教，辦理144場口腔預防保健宣導，服務超過5000人次。今日上午舉辦第十屆牙仙子潔牙比賽，吸引200多位小朋友和家長報名參加，同時也教導身障兒童潔牙技巧，守護口腔健康。

八里愛心教養院長謝鑫敏表示，身心障礙孩子對於口腔衛生比較無法到位，以致於蛀牙率偏高，教養院三峽日托中心10年前在林鴻津牙醫師的協助下，設立「牙仙子の家」，不僅幫院生看診，更推廣口腔保健到社區，新北市牙醫師公會醫師黃淳豐、廖春美、劉育青等人也相繼投入服務。

謝鑫敏說，罹患唐氏症的小榛4歲時進到三峽日托中心就讀，原本不會自己刷牙，必須由父母幫忙，後來因罹患蛀牙，連帶經常感冒，為了提升小榛的口腔保健，全家總動員，媽媽與阿嬤帶她就診時也一同學習刷牙技巧，家人更將這段過程拍成微電影，小榛最後也學會了如何自己刷牙，今年參加自刷組潔牙競賽，更奪得第一名。

牙醫師黃淳豐表示，身心障礙者的牙齒保健，長期以來未被重視，暗藏致命危機，刷牙對一般人看似簡單動作，但對特殊需求兒童，因認知及口腔較敏感，容易產生抗拒，建議家長一定要為孩子把關口腔健康。