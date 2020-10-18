福和橋周邊逢雨就淹 雨水下水道幹線第二期年底完工
連結台北市公館和新北市永和的福和橋，為民眾通勤的重要路線，但每逢豪雨，福和橋周邊的林森路、永利路，經常積淹水，影響通勤安全，橋面也會出現積水，機車騎士恐被大車激起水花濺得滿身。為此新北市申請前瞻經費，施作「FG雨水下水道幹線第二期新建工程」，工程將於年底完工，預估可承受每小時100公釐雨量，另將於雨季加強橋面排水孔清疏。
水利局長宋德仁指出，FG雨水下水道幹線第一期工程雖已於2011年完工，但因第二期工程牽涉路段多，加上當地通勤量大，施作時會影響交通，遇到民眾強烈反彈，工程遲遲難以進行，使得第一期管線無法連接，難以發揮成效，雨水主要仍流入福和路箱涵，若時雨量大，恐會出現積淹水。
宋德仁表示，為有效改善排水，去年起正式啟動第二期工程，範圍包括林森路、永利路、中正路，共分為三階段施工，並於施作前現場張貼公告，請民眾行經工區時依指示行駛，避免影響交通。
宋德仁說，目前第二期工程進度已達66%，預計年底可完成，未來林森路、永利路的雨水可直接流入第二期管線，減少福和路箱涵壓力，原本當地每小時只能承受50公釐雨量的排水溝，也將擴增至每小時100公釐，大幅改善排水功能。
另外，針對橋面淹水狀況，副議長陳鴻源日前也召開會勘，由於橋梁為北市管理維護，他要求新北與北市環保局聯繫，加強兩側排水孔清疏，並在雨季增加清疏頻率。
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