颱風少、保水校園奏效 新北今年淹水少4成

西北太平洋今年共生成16個颱風，但都無直接影響台灣，據新北市水利局統計，今年至今全市積淹水通報案共99件，較去年同期少約4成，除了颱風雨量較少，保水校園策略也奏效，如三重高中去年完成保水校園工程後，三重區今年積淹水通報案僅剩一件，相較去年20件大幅減少。水利局表示，目前新北共有5座保水校園啟用，三重區新北高中及汐止區金龍國小保水校園也將陸續在年底前完工，將以年增2座速度推動。

台灣遇到的颱風大多從西北太平洋而來，去年共有29個，以8、9月至11月生成較多。今年雖生成16個，但尚無颱風侵台，創下56年來新紀錄；另外雨量也相對驟減，以新北而言，淡水氣象站測得7至9月雨量，較去年少434毫米，板橋氣象站則少了101毫米。

據水利局統計，去年全年積淹水通報案共181件，今年目前僅99件，相較去年同期減少約4成，其中三重區從20件減少至1件、淡水區從22件減少至10件，減少量高居全市前二名。

水利局指出，每當颱風或豪雨來襲，都市排水總面臨嚴竣考驗，透過在易積淹水地區學校進行透保水工程，設置大型地下貯水池及透水鋪面，可滯延與消減洪峰，目前共有中和區自強國中小、板橋區板橋國中、五股區成州國小和三重區三重高中等5座完工啟用，新北高中及金龍國小也將於年底完工。

水利局長宋德仁表示，三重高中共設計400噸地下貯水池及透水鋪面30噸，另也包含校內側溝改建、施作汙水管等，大幅提升排水能力，使校園成為地窪區域的滯洪池，有效改善積淹水情況，明年也將在三重區正義國小及永和區福和國中施作，未來以年增2座速度於全市陸續推動。

此外，淡水、五股、板橋等易積淹水地區排水改善工程，也於去年陸續完成，加上即時影像監控、預抽排水溝、偵水志工清除排水孔枝葉等措施，都是積淹水案件下降的關鍵。