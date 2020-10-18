淨灘愛地球風雨不斷電 靈鷲山250人清除上百公斤垃圾

靈鷲山新北A區230多名師兄姐和20名網友，連續3年響應「每月1小時，淨灘愛地球」活動，今天冒雨到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾。貢寮區長鍾耀磊到場，感謝靈鷲山認養海岸淨灘，協助守護福隆家園。

靈鷲山表示，世界上最美的風景不是美景本身，而是守護美景的心。地球生態近年遭嚴重破壞，塑膠微粒等海漂垃圾易讓海洋生物誤食致死，帶來海洋環境危機。

今天下午1點半，250多名民眾拿著鐵夾或戴手套，彎腰撿起沙垃圾，有時還得剪斷埋在沙堆裡的魚網和樹幹。海灘垃垃琳瑯滿目，有塑膠袋、鞋子、魚網、玻璃瓶、吸管、保麗龍、瓶蓋、寶持瓶、烤肉架、塑膠箱、碎玻璃等，嚴重威脅海洋生態。

2017年8月和2018年9月靈鷲山響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，認養貢寮區石碇溪出海口步道海岸、福隆東興宮旁的挖子海灘，發起「每月1小時、淨灘愛地球」淨灘、養灘、護灘行動，3年來有3568人次參與，撿拾9公噸垃圾。

參與淨淨的鄭呂碧雪師姐說，參加淨灘貢獻綿薄之力，哪怕只能幫這麼一點點，但內心有無限的幸福及喜悅之情。看著大家留落的垃圾，心中又充滿羞愧之心，希望人類不要再不斷摧殘我們賴以為生的地球。