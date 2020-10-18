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淨灘愛地球風雨不斷電 靈鷲山250人清除上百公斤垃圾

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供
靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供

靈鷲山新北A區230多名師兄姐和20名網友，連續3年響應「每月1小時，淨灘愛地球」活動，今天冒雨到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾。貢寮區長鍾耀磊到場，感謝靈鷲山認養海岸淨灘，協助守護福隆家園。

靈鷲山表示，世界上最美的風景不是美景本身，而是守護美景的心。地球生態近年遭嚴重破壞，塑膠微粒等海漂垃圾易讓海洋生物誤食致死，帶來海洋環境危機。

今天下午1點半，250多名民眾拿著鐵夾或戴手套，彎腰撿起沙垃圾，有時還得剪斷埋在沙堆裡的魚網和樹幹。海灘垃垃琳瑯滿目，有塑膠袋、鞋子、魚網、玻璃瓶、吸管、保麗龍、瓶蓋、寶持瓶、烤肉架、塑膠箱、碎玻璃等，嚴重威脅海洋生態。

2017年8月和2018年9月靈鷲山響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，認養貢寮區石碇溪出海口步道海岸、福隆東興宮旁的挖子海灘，發起「每月1小時、淨灘愛地球」淨灘、養灘、護灘行動，3年來有3568人次參與，撿拾9公噸垃圾。

參與淨淨的鄭呂碧雪師姐說，參加淨灘貢獻綿薄之力，哪怕只能幫這麼一點點，但內心有無限的幸福及喜悅之情。看著大家留落的垃圾，心中又充滿羞愧之心，希望人類不要再不斷摧殘我們賴以為生的地球。

靈鷲山指出，改變觀念、改變習慣很重要，只要願意去做，拯救海洋就是拯救地球、拯救自己。心道法師說，地球只有一個，地球的未來也是人類的未來，面對生態嚴重失衡、地球暖化、氣候異常，靈鷲山推動全球「愛地球與愛和平」運動，最重要使命就是讓地球活著，，萬物才能生生不息，人類才有生機。

靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，貢寮區長鍾耀磊到場，感謝靈鷲山認養海岸淨灘，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供
靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，貢寮區長鍾耀磊到場，感謝靈鷲山認養海岸淨灘，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供
靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供
靈鷲山新北A區今天動員250人到貢寮區挖子海灘撿拾上百公斤垃圾，協助守護福隆家園。圖／靈鷲山提供

淨灘 貢寮

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