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影／1500元重陽禮金變福袋 阿嬤：又不是柯文哲給的

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市長柯文哲與90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影

民進黨北市議員張茂楠主辦的銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會，台北市長柯文哲參加； 針對外界關注的流感疫苗及健保議題，柯文哲表示，大家雖搶打流感疫苗，呼籲優先讓65歲長者施打，另外，健保費要漲價，保證北市會負責65歲以上長者健保費用。

柯文哲表示，今年本來會舉辦如長青學苑、關懷照顧據點等活動，但受到新冠肺炎疫情影響，直到8月才開始，許多活動都擠到下半年。針對大家十分關心的疫情，他預估最快要到後年年中才會較為趨緩，全世界疫情還在發生。

柯說，流感疫苗問題大家看新聞就知道，政府已經比去年多買了55萬支疫苗，本來是要讓65歲長者優先施打，但大家搶著打，有些老人動作比較慢，想和55歲以上民眾呼籲，還是希望讓65歲長者優先施打。

65歲以上長者除了施打流感疫苗外，肺炎鏈球菌疫苗也建議一併施打，雖然打流感疫苗無法預防新冠肺炎，但若兩個都得到就慘了，能預防就預防。

柯文哲指出，從今年元月1日起，北市65歲以上長者的健保費由政府吸收，一年約可幫長者省下9000元，由於健保財務可能會不夠，健保費短期內會漲價，但大家不用緊張，為讓所有長者在健康上無後顧之憂，萬一健保費真的漲價，市府還是會全額負責。

今年重陽節活動除了有表演外，現場還有套圈圈、丟拼乓球、義剪等等活動，另外也會給每位到場的長者一包福袋，內容包含龜苓膏、醬油、牙膏、長壽麵等，活動現場也請高齡97歲鄭姓阿嬤及其他90歲以上高齡長者上台與柯文哲一起切蛋糕。

一名彭姓阿嬤表示，她已連續參加重陽活動7、8年了，覺得每次活動都有突破與創新，很有新鮮感，也參加義剪活動剪了頭髮。對於北市沒有1500元重陽金，彭姓阿嬤說，她只領過1次重陽金，柯文哲上任後就沒得領，「雖然福袋很好，但是議員提供，又不是柯文哲給的，覺得有1500元比較好。」

但彭姓阿嬤也說，雖然沒有1500元重陽金，但如果可以回饋社會還是挺不錯，雖然她一次都沒參加過老人共餐，但她有擔任老人共餐的志工，為社會奉獻同樣也很有意義。

北市長柯文哲與90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影
銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會有愛心義剪活動。記者胡瑞玲／攝影
銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會有愛心義剪活動。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲呼籲，疫苗搶打現象，盼優先讓65歲長者施打。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲呼籲，疫苗搶打現象，盼優先讓65歲長者施打。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與現場長者一童玩套圈圈。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與現場長者一童玩套圈圈。記者胡瑞玲／攝影
由民進黨北市議員張茂楠主辦的重陽節活動，現場皆會發送長者福袋。記者胡瑞玲／攝影
由民進黨北市議員張茂楠主辦的重陽節活動，現場皆會發送長者福袋。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與97歲鄭姓阿嬤及90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲與97歲鄭姓阿嬤及90歲以上長者切蛋糕慶祝重陽節。記者胡瑞玲／攝影
高齡97歲的鄭姓阿嬤今開心參加重陽活動。記者胡瑞玲／攝影
高齡97歲的鄭姓阿嬤今開心參加重陽活動。記者胡瑞玲／攝影
70餘歲的彭姓阿嬤表示，重陽活動精彩，但仍希望可以有1500元重陽禮金。記者胡瑞玲／攝影
70餘歲的彭姓阿嬤表示，重陽活動精彩，但仍希望可以有1500元重陽禮金。記者胡瑞玲／攝影

流感疫苗 重陽敬老金 柯文哲 北市

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