新北客家義民爺嘉年華 吸引逾4千人參與

新北市客家局今日在板橋市民廣場舉辦「客家義民爺嘉年華」，邀請4000位各界代表共襄盛舉，包括51個社團，主辦單位還邀請各國專業表演團隊以挑擔踩街遊行的方式進場，成員有來自巴西的打擊樂團、西非的擊鼓樂團、鶯歌國中龍獅戰鼓武術隊等，替這場嘉年華融入濃濃異國風。

「客家義民爺嘉年華」此次在新北市連辦兩日，昨日先由新北市客家人協會理事長郭文達帶著鄉親南下新竹縣枋寮義民廟義民爺北上，接受新北市客家鄉親祭拜。

新北市長侯友宜今日上午則肩挑花布擔頭，在客屬社團鄉親、青年學子及多個表演團隊的簇擁下從希爾頓飯店一路遊行至市民廣場，參加活動。

參加踩街遊行的表演團隊成員來自數十個國家，包括弗沙巴西打擊樂團、空空把西非擊鼓樂團、無所不擊音樂推車、紅舞舞蹈團、桐花之翼，以及鶯歌國中龍獅戰鼓武術隊。

侯友宜表示，客家義民祭對客家族群有很大的意義，大家能因此凝聚力量，也讓客家文化能不斷延續下去，所以每年的義民祭都會舉辦很多活動。