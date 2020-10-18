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核一乾式貯存廠因水保卡關 侯友宜要求台電速修正計畫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北市極重視核能安全問題，要求台電重新修正水保計畫再送市府審核。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北市極重視核能安全問題，要求台電重新修正水保計畫再送市府審核。記者張睿廷／攝影

新北市石門核一廠發電機組除役計畫去年生效，但室外乾式貯存場卻因台電準備的水保計畫遭到新北市的退件，之後便未再送審，計畫卡住。新北市長侯友宜今日受訪時表示，新北市永遠秉持「沒有核安就沒有核電」，台電之前的水保計畫遭打槍後，2年來都沒有再報市府審核，希望台電修正計畫不足之處，再送新北市重新審查。

核一即將除役，由於機組反應爐內燃料棒溫度高，所以需要設置乾式貯存場，將燃料棒移至場內度過8年降溫期，避免輻射問題。

但新北市對台電在外乾式貯存場提出的水保計畫有疑慮，要求台電依照審查意見修正計畫，再重新送審。

侯友宜指出，台電在這2年來都未再提出修正計畫報請新北市審核，核安是相當重要的事，新北市一定嚴格把關台電水保計畫，用最嚴格的角度來審核計畫，把它修正最好。

侯友宜說，當然很希望能創造台電、新北雙贏的局面，但核安是很重要的議題，希望台電認真修改水保計畫，守護好全民安全。

台電 侯友宜

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