租地造林地申請伐採爭議 陳吉仲：未來將畫設保留帶

台中市林業生產合作社在台中大坑5-1號步道東側租地造林地申請伐採，被山友檢舉「皆伐造林地」，破壞生態，造成水保隱憂，立委莊競程今天邀相關單位會勘。農委會主委陳吉仲到場表示，未來伐採區域涉及步道等環境敏感區，將妥善規畫設立保留帶，減少環境及景觀衝擊。

台中市林業生產合作社申請在新社區伐採林木，山友發現將近8公頃的陡峭山坡林地像被「鬼剃頭」，質疑不但破壞生態，還會造成水保隱憂，向莊競程、台中市議員曾朝榮等人陳情。莊競程今天辦理會勘，行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲、林務局副局長廖一光、林務局造林生產組長李允中、林務局東勢林區管理處長蕭崇仁、市議員曾朝榮等人到場。

莊競程表示，這次伐採案地點，涉及民眾使用頻繁的大坑5-1步道，引起愛好登山民眾的關切，他希望農委會重視環境生態與水土保持，以「生活、生產、生態」三生平衡的角度，共創三贏。

莊競程建議在步道兩側、環境敏感區等區位，設立保留帶，避免皆伐，影響景觀。他也希望設置「食農教育」宣導牌子，推動森林活化教育，陳吉仲當場允諾辦理。

陳吉仲說， 目前國內木材自給率不到1%，依據第6次全國農業會議結論，10年內需達木材自給率5%之目標，此項政策不變。

陳吉仲說，伐採作業應兼顧「生活、生產、生態」三生平衡，農委會已於今年5月13日通過「具生產性私有林限制採伐補償方案」，已研擬「具生產性私有林限制採伐補償要點」，未來林農於申請林木收穫時，經營森林區域內，如果有溪流、步道、沖蝕崩塌裸露等敏感區位，或發現受保全野生動植物對象時，依政策發給補償，並規畫辦理食農教育，以鼓勵林農共同維護生態環境。

蕭崇仁表示，有關造林租地，是私人經營的森林，承租人依約有收取地上林木之權，承租林農為生計需求，得於法規範圍內進行合理的林業經營，包含伐採、造林與再伐採收穫的林木生產。

目前砍伐後之現場樹頭、樹根皆有留存，未挖掘根株，此案租地伐採後林農也已開始新植造林，將栽植相思樹及殼斗科等原生闊葉樹種，屬合法林業經營範疇，非外界誤解之土地開發利用行為，尚未伐採區域已通知承租人暫緩執行。