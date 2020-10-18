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疫苗之亂／北巿里辦排人龍 民怨「差1歲無法打公費」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
流感疫苗之亂持續，台北市今天各社區仍湧現排隊搶施打疫苗潮。台北市許多里的社區疫苗施打站，從上午9點開始接種疫苗，但因為許多民眾因擔心打不到，從上午7點開始，就陸續來排隊。記者林麗玉／攝影
流感疫苗之亂持續，台北市今天各社區仍湧現排隊搶施打疫苗潮。台北市許多里的社區疫苗施打站，從上午9點開始接種疫苗，但因為許多民眾因擔心打不到，從上午7點開始，就陸續來排隊。記者林麗玉／攝影

流感疫苗之亂持續，台北市今天各社區仍湧現排隊搶施打疫苗潮。台北市許多里的社區疫苗施打站，從上午9點開始接種疫苗，但因為許多民眾因擔心打不到，從上午7點開始，就陸續來排隊；甚至比較大的里，一天350劑的號碼牌沒多久就被拿光，打不到的民眾抱怨不斷；另外，還有民眾因年紀僅64歲，差一歲無法施打，頻頻抱怨「政府擾民」。

台北市內湖區安泰里施打站設置於里辦公室，里長何素蓮說，儘管今天上午9點才開始施打疫苗，不過上午7點就有人要來排隊，里辦上午7點20分開門，已經有里民說已經來過三趟。

里長說，之所以造成這次流感疫苗之亂，就是政府沒有提早公布，讓民眾恐慌憂打不到，爆發搶打潮，現在里長要一一解釋、甚至廣播道歉，壓力全部到基層醫師、里長身上。

台北市北投區健康服務中心主任吳俊良說，今天民眾施打疫苗狀況持續踴躍，但因有限制65歲以上才能施打，為避免民眾排隊，採事先發號碼牌制，儘管秩序大致良好，但有些人數比較多的里，因每個里一天僅350劑，號碼牌一下子就被拿光，民眾許多抱怨。

另外，50至64歲里民最常問「要緩打到什麼時候？」目前健康中心只能向民眾解釋，流感疫苗先優先禮讓給65歲以上等高危險族群，若未來劑量足夠，就會開放第二波施打，只能呼籲大家共體時艱。

台北市醫師公會常務理事洪德仁表示，現在診所天天都會接到許多民眾，打來詢問施打疫苗的電話，但以他自己的診所為例，以前沒有限量時，一天疫苗打將近50劑，但現在一天僅有5劑配額，現在也只能配合政府，宣導群體免疫、高風險族群先施打，依約、依序、共體時艱。

洪德仁說，之所以今年爆發搶施打疫苗潮，是因疫情緣故，過去較少施打疫苗的族群很多都跑出來打；原本會施打的，則擔心打不到，也搶著要打，導致疫苗施打速度相當快，現在已施打超過一半，導致因擔心後面疫苗量可能不夠，所以政府才下令50到64歲族群緩打。

洪德仁說，往年流感疫苗施打，就是600萬劑加自費，過去慢打，現在變成快打，自費疫苗也相當有限，因年初時，多少疫苗的量都已經預定，現在要增加也很困難。

台北市內湖區安泰里施打站設置於里辦公室，儘管今天上午9點才開始施打疫苗，不過上午7點就有人要來排隊，里辦上午7點20分開門，已經有里民說已經來過三趟。記者林麗玉／攝影
台北市內湖區安泰里施打站設置於里辦公室，儘管今天上午9點才開始施打疫苗，不過上午7點就有人要來排隊，里辦上午7點20分開門，已經有里民說已經來過三趟。記者林麗玉／攝影

流感疫苗

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