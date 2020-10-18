台中移工逾10萬 勞工局辦球賽48隊320人熱烈參賽

台市政府勞工局今天在朝馬專用足球場辦理「2020 Give me five第五屆移名驚人中台灣國際移工球類競賽」48隊320名選手參加，東南亞地區球類風氣興盛，勞工局投移工所好，氣氛熱烈。

勞工局長吳威志表示，這次活動有足球、籃球及羽球共計48隊角逐各項榮耀獎項，希望透過足球、籃球及羽球比賽，以球會友，度過愉快假日，不同國籍移工相處更融洽。

今年也提供足球直播主隨賽程直播，讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍。

吳威志表示，台中市移工超過10萬人，透過活動傳達市府感謝移工對台中產業競爭力付出的努力，打造台中為宜居移居且友善熱情的國際城市！