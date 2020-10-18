台中移工逾10萬 勞工局辦球賽48隊320人熱烈參賽
台市政府勞工局今天在朝馬專用足球場辦理「2020 Give me five第五屆移名驚人中台灣國際移工球類競賽」48隊320名選手參加，東南亞地區球類風氣興盛，勞工局投移工所好，氣氛熱烈。
勞工局長吳威志表示，這次活動有足球、籃球及羽球共計48隊角逐各項榮耀獎項，希望透過足球、籃球及羽球比賽，以球會友，度過愉快假日，不同國籍移工相處更融洽。
今年也提供足球直播主隨賽程直播，讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍。
吳威志表示，台中市移工超過10萬人，透過活動傳達市府感謝移工對台中產業競爭力付出的努力，打造台中為宜居移居且友善熱情的國際城市！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言