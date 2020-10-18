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捷運後山埤站重要聯外通道 忠孝東路5段743巷路面改善

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
忠孝東路5段743巷鄰近捷運捷運後山埤站，周遭還有商圈及校園，長期使用導致路面龜裂。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷鄰近捷運捷運後山埤站，周遭還有商圈及校園，長期使用導致路面龜裂。圖／北市工務局提供

台北市信義區忠孝東路5段743巷，聯通忠孝東路5段及中坡北路，又鄰近捷運後山埤站，周遭還有五分埔商圈、永春國小、永吉國小，擁有眾多人車潮匯聚，長期下來導致路面不平整、龜裂、凹陷等問題，不斷增加的人潮更讓人行環境不敷使用，為此，北市工務局新工處進行該巷弄人行道拓寬及路面更新工程，進行全數完工。

新工處工務科科長郭俊昇表示，為解決長期因車輛輾壓及降雨滲入對忠孝東路5段743巷路基造成的破壞，此次工程針對現況路面有下陷及損壞較嚴重的地方約913平方公尺進行修繕，徹底解決同一處路面反覆損壞的情況。

本次工程，人行道拓寬及更新長度共達251公尺、路面更新面積達8029平方公尺，同時也進行人手孔下地作業，共減少22做人手孔蓋。另外，此工程也採用溫度感應度低、具較佳抵抗變形的改質瀝青混擬土來鋪設，增加鋪面耐用度。

新工處工務科中區工務所主任林宗輝指出，忠孝東路5段743巷為後山埤站周遭重要聯外通道，此路段已納入台北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

信義區永春里長許蕙蘭表示，忠孝東路5段743巷為後山埤地區的交通要道，人行道拓寬及路面更新除提供用路人更加平坦舒適的道路外，也一併提升周邊市容美觀性，對觀光也有助益。

忠孝東路5段743巷完成人行道擴寬及路面改善工程，提供民眾更舒適人行環境。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷完成人行道擴寬及路面改善工程，提供民眾更舒適人行環境。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷鄰近捷運捷運後山埤站，周遭還有商圈及校園，長期使用導致路面龜裂。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷鄰近捷運捷運後山埤站，周遭還有商圈及校園，長期使用導致路面龜裂。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷完成人行道擴寬及路面改善工程，提供民眾更舒適人行環境。圖／北市工務局提供
忠孝東路5段743巷完成人行道擴寬及路面改善工程，提供民眾更舒適人行環境。圖／北市工務局提供

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