聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北發10億重陽禮金 侯友宜鼓勵長者：禮金可拿去健檢
重陽節即將到來，新北市昨起發放65歲以上長者重陽禮金，約有61萬長者可領取。市長侯友宜今也至中和哈客館關心領取禮金情形，他表示，新北市大約發放10億元的重陽禮金，長者們可將重陽禮金拿去醫院做健檢，注意身體狀況，才能儲蓄健康老本。
侯友宜指出，為了對長輩表達敬意，仍維持往年致贈重陽禮金，並尊重長輩意願採匯款或現金領取，其中選擇匯款者有48萬多人，已於14日匯入；領取現金有12萬多人，由29區公所昨起在各公告地點發放。如果有高齡或行動不便者，里長會到府致贈。
侯友宜今現場也親自頒發重陽禮金給95歲長者鄧牧民及88歲長者陳朱淑瑛，他表示，重陽禮金預計會發到61萬4000人，約10億4700萬，新北占全國老年人口比例是16.2%，新北市403萬人口中，老年人則占15%，他也呼籲長者可將禮金拿去健檢，注意身體狀況，享有健康平安快樂的好生活。
社會局長張錦麗表示，重陽敬老禮金致贈標準與去年相同，65歲至79歲1500元；80歲至89歲2000元；90歲至99歲5000元；100歲（含）以上人瑞，則致贈10000元。從本月17日起至12月17日止由公所安排發放，12月18日至12月31日改由社會局最後補發，逾期將不再受理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言