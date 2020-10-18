新北發10億重陽禮金 侯友宜鼓勵長者：禮金可拿去健檢

重陽節即將到來，新北市昨起發放65歲以上長者重陽禮金，約有61萬長者可領取。市長侯友宜今也至中和哈客館關心領取禮金情形，他表示，新北市大約發放10億元的重陽禮金，長者們可將重陽禮金拿去醫院做健檢，注意身體狀況，才能儲蓄健康老本。

侯友宜指出，為了對長輩表達敬意，仍維持往年致贈重陽禮金，並尊重長輩意願採匯款或現金領取，其中選擇匯款者有48萬多人，已於14日匯入；領取現金有12萬多人，由29區公所昨起在各公告地點發放。如果有高齡或行動不便者，里長會到府致贈。

侯友宜今現場也親自頒發重陽禮金給95歲長者鄧牧民及88歲長者陳朱淑瑛，他表示，重陽禮金預計會發到61萬4000人，約10億4700萬，新北占全國老年人口比例是16.2%，新北市403萬人口中，老年人則占15%，他也呼籲長者可將禮金拿去健檢，注意身體狀況，享有健康平安快樂的好生活。