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台中草悟廣場11月1日暫熄燈 中市府：已招商重新營運

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市草悟廣場是民眾踏青散步的好去處，草悟廣場將在11月1日結束營業。圖／台中市政府提供
台中市草悟廣場是民眾踏青散步的好去處，草悟廣場將在11月1日結束營業。圖／台中市政府提供

台中市草悟廣場是民眾踏青散步的好去處，草悟廣場在官方臉書公告將在11月1日結束營業，從2013年11月創立至今的草悟道遊客中心提前10月16日暫停服務，讓不少民眾相當不捨。台中市府觀旅局長林筱淇今日表示，目前已啟動招商，已有短租廠商願意接手，預計最快11月中就會重新營運，請民眾放心。

草悟廣場位於台中草悟道市民廣場旁，周邊異國餐廳、咖啡茶坊、文創小店林立，市民廣場大小活動不斷，是市民休閒散步、外地旅客朝聖的核心區域。

台中市府觀旅局上月底公告「台中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案」啟動招商，草悟廣場將於11月1日結束營業，遊客中心也提前於10月16日暫停服務。許多網友得知這個消息紛紛感到不捨，有網友表示，「當初跟老婆在這邊求婚的，之後怎麼帶小孩來看」，有人說「好可惜， 以後去台中就少了一個地方了」，也有網友說「又要賣地了嗎？」

台中市府觀旅局長林筱淇表示，因原本廠商另有其他發展規劃，未要繼續經營，目前已啟動招商，有許多廠商詢問中，後續先交由短租廠商接手，預計最快11月中草悟廣場就會重新營運，短租廠商將營運到明年6月底，再由新的經營團隊接手。

台中市 林筱淇

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