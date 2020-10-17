講究科學的台北市長柯文哲為了這件事 開始拜媽祖

一向講究科學的台北市長柯文哲也是媽祖的信徒，他今天出席「台北市國際社區慈悲關懷日暨領袖會議、台北天后宮《遇見慈悲 媽祖慈善與慈悲關懷社區》新書發表」時透露，自己原本很少拜拜，但世大運之前，連續有三個颱風襲台之前，90度轉彎，讓台灣倖免於難，「我媽說這是媽祖保佑，所以從那個時候我就開始拜媽祖。」，但該拜的要拜，也必須做好防疫工作。

每年4月6日是「台北市國際社區慈悲關懷日」，今年因COVID-19疫情延期至10月17日辦理，柯文哲表示，這本書是台灣第一本慈悲關懷社區書籍，台北市已經成立24個關懷社區，希望有更多社區加入，彼此相互學習，甚至讓社區也成為防疫的重鎮。

柯文哲以台北天后宮為例，在疫情爆發之後，率先引進紅外線檢查儀器，測試體溫，另外，積極宣導戴口罩、勤洗手等防疫措施。

柯文哲說，這次新冠疫情爆發，「疫情來了，但台灣只受了皮毛之傷，只能說天佑台灣。」例如，許多國家疫情嚴重，但疫情對於台灣社會干擾卻很少，對於GDP的影響很小，全國約掉了兩個多百分點，而台北只掉了一個百分點。

柯文哲表示，疫苗取得不易，估計在2022年6、7月才有可能開放邊境，「大環境不可能改變，國人必須學習及適應環境的變化。，

台北市政府衛生局黃世傑局長說，「慈悲關懷社區」以國際慈悲關懷城市憲章為本，鼓勵民眾以「同理心」互信關心，關注公共衛生、社區醫療到居家安寧善終的互助；而「台北天后宮」更以宗教大愛，推動慈悲關懷社區，弘揚媽祖慈德庇眾、汎愛博施精神，讓「愛的力量」從台北天后宮傳遞到每一個角落。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅指出，今天是台北市國際社區慈悲關懷日，各個慈悲關懷社區領袖們到場祝賀，看到慈悲關懷社區的號召力量，感受到來自各個社區的支持與肯定。而COVID-19讓我們的社區更經一番淬鍊，社區居民縝密自我防疫、利他與互相關懷，團結對抗疫情，這就是慈悲關懷精神的體現。

台灣國際慈悲關懷社區發展協會何逸松理事長說，慈悲關懷社區是以推動社區臨終經驗傳承和資源共享下，幫助各慈悲關懷社區形塑以同理心凝聚長者在地終老。

台北天后宮主委黃秀福表示，台北天后宮秉持媽祖慈善精神，結合社區及周邊團體照顧社區的弱勢民眾，透過人與人的互助、共助及相助建構諧社會，《遇見慈悲 媽祖慈善與慈悲關懷社區》在總編輯劉嘉仁及國際努力下，以簡單清楚的方式讓大家認識慈悲關懷社區，也希望能喚起大家對人與人之間情感的重視。