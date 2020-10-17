快訊

保護傘餐廳遭潑糞 主嫌聲押禁見獲准

地牛翻身！20：07規模4.2地震 最大震度台南4級

北市聯合婚禮今登場 疫情影響僅辦一場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新人連珮琳(左)和何志偉，兩人是台北市中山區公所公務員，一起走向紅毯。記者楊正海／攝影
新人連珮琳(左)和何志偉，兩人是台北市中山區公所公務員，一起走向紅毯。記者楊正海／攝影

北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓，贈送客製紀念證書，台北市長柯文哲擔任證婚人，柯文哲市長祝福新人緣定台北、百年好合。

柯文哲說，台北市從1973年開始辦聯合婚禮，今天是是第220場，已經為1萬1143對的新人見證，今天有99對，實在是很好的數字，今年是2020年，就是「愛你愛妳」，又是台北市設市百年，百年好合，今天剛好來參加99對，久久長長。

柯文哲說，台北市的福利沒有一百分，但絕對是全國最好的，不管是產前檢查、生育補助、0到2托嬰，還有唸幼稚園的補助「13660」，保證是全台灣最好。柯文哲說，少子化是的國安危機，拯救國家的偉大任務就拜託各位， 台北市會給予最大的後援支持。

民政局指出，繼去年聯合婚禮首度與超人氣明星Hello Kitty合作，今年婚禮再度邀請到三麗鷗可愛的My Melody擔任婚禮嘉賓。婚禮現場從門口窗貼、拍照區到舞台，都看的到My Melody與粉紅色系布置小巧思，另現場還設置「花漾小屋」，讓新人可以與My Melody拍攝專屬合照，為婚禮新人帶來不一樣的回憶。

民政局指出，去年第一場聯合婚禮，03月10日舉辦，共54對，第二場10月26日，共125對，今年為99對。今年因疫情影響，新人古育書、陳曉貞說，他們原本是要在3月舉行海外婚禮，無法舉行，但來參加北市的聯合婚禮，在市長證婚下別具意義，也可以趁著2020、愛你愛妳年，攜手共度一生。

新人連珮琳和何志偉，兩人是台北市中山區公所公務員，當年連珮琳初任公務員第一天報到，工作面對新職涯難免忐忑不安，經同事介紹輔導員從旁協助指導公務，而這位輔導員就是何志偉。兩人很感謝區公所，認為公所的每位同事都是他們的大媒人，尤其當年區長是林秉宗，目前任職內湖區長，兩人還特地邀請區長參加。

台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓，市長柯文哲擔任證婚人。記者楊正海／攝影
台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓，市長柯文哲擔任證婚人。記者楊正海／攝影
台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓。記者楊正海／攝影
台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓。記者楊正海／攝影

婚禮 北市 柯文哲

延伸閱讀

影／柯文哲身著「拼貼」西裝 甜蜜大秀舊衣小口袋

訂報須市長專簽挨批恫嚇？柯文哲：也可以用網路新聞

保護傘遭潑糞今破案 柯文哲：北市抓嫌犯用小時當單位

再請蔣萬安吃飯？柯文哲：等他心理有準備

相關新聞

訂報須市長專簽挨批恫嚇？柯文哲：也可以用網路新聞

台北市長柯文哲為落實e化，今年7月宣布從110年起各機關禁訂紙本報刊，議員戴錫欽昨天在議會質詢指出，若市府機關非得訂閱，...

毛寶貝進朱銘美術館走秀 侯友宜帶警犬查理走星光大道

新北市金山朱銘美術館與新北市動物保護防疫處今天天舉行「金生今生─金飯碗頒獎典禮」，市長侯友宜帶著8歲的警犬查理走星光大道...

北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練，提升職場能力，其中包含業務相關訓練及民主治理課程，如兩公約、性平法規等研習。但...

願景／中國信託、聯合報系金山種千棵樹苗共創永續環境

聯合報系願景工程與中國信託合作「為未來種一棵樹」行動，今天上午在新北市金山中角灣舉行，一起種下千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特...

2020新北板橋慶重陽 希望促進祖孫世代交流

「2020板橋慶重陽─祖孫童樂、情繫九九」活動今天在板橋435藝文特區舉行，板橋區公所發動近600人手作重陽應景食品草仔...

萬里金山石門給基隆？ 侯友宜：尊重林右昌的想法

基隆市長林右昌提出大台北行政重新區劃議題，把萬里、金山、石門規劃給基隆，新北市長侯友宜今受訪指出，謝謝林右昌總是有一些國...

護遊民到做長照 柯文哲表揚愛愛院施家

財團法人台北市私立愛愛院創立於1923年，施照子於光復年初接任院長，照顧當時流落街頭的乞丐、遊民，有「台灣乞丐之母」的稱...

社團臉譜／鳥人愛心會 郵差志工助弱

新北市三峽郵局郵務稽查王炳杰送信時若發現需要幫助的民眾，常自掏腰包贈送物資，還會主動家訪關心。他也和一群志同道合的朋友成...

開放路肩解決塞車 高公局：不可行

新北林口塞車問題困擾當地人，即使交通部長林佳龍找新北、桃園市長侯友宜、鄭文燦會勘仍無解。新北交通局長鍾鳴時盼林口A增設北...

沒有紅火蟻了 林口轉運站招標

新北林口塞車問題日益嚴重，交通局計畫在林口設轉運站，卻因疑似發現紅火蟻而延宕。交通局長鍾鳴時表示，林口轉運站工程已招標，...

8月送懲戒 大巨蛋施工日誌 遠雄仍拒交

台北市議員林亮君6月爆料，大巨蛋工程負責施工的遠雄集團沒有施工日誌，遠雄則強硬回應有施工日誌，但BOT案沒規定必須呈報，...

北市2市場改建 工期將增300天

台北市政府斥資150億元，投入台北第一果菜市場及萬大魚市場改建，原預計2127年9月完工。但議會財建委員會議員昨現勘工地...

熱門新聞

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

員林保安醫院險被拆 彰縣文化局連夜張貼禁拆令保住了

影／質詢問「人往生後靈魂多久離開」？官員：沒往生過不知道

影／南橫公路戒茂斯登山獵徑 山友：台東版阿凡達森林

盪鞦韆墳墓卻在旁邊 彰化縣政府種樹改善溪湖中央公園

蔣宋美齡落款「陸光四村」牌匾 塵封20年今天重揭牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。