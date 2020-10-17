北市聯合婚禮今登場 疫情影響僅辦一場
台北市上半年聯合婚禮因新冠肺炎疫情，從二場減為一場，今在台北市立大學天母校區體育館舉辦，參加新人共計99對，婚禮邀請三麗鷗My Melody當嘉賓，贈送客製紀念證書，台北市長柯文哲擔任證婚人，柯文哲市長祝福新人緣定台北、百年好合。
柯文哲說，台北市從1973年開始辦聯合婚禮，今天是是第220場，已經為1萬1143對的新人見證，今天有99對，實在是很好的數字，今年是2020年，就是「愛你愛妳」，又是台北市設市百年，百年好合，今天剛好來參加99對，久久長長。
柯文哲說，台北市的福利沒有一百分，但絕對是全國最好的，不管是產前檢查、生育補助、0到2托嬰，還有唸幼稚園的補助「13660」，保證是全台灣最好。柯文哲說，少子化是的國安危機，拯救國家的偉大任務就拜託各位， 台北市會給予最大的後援支持。
民政局指出，繼去年聯合婚禮首度與超人氣明星Hello Kitty合作，今年婚禮再度邀請到三麗鷗可愛的My Melody擔任婚禮嘉賓。婚禮現場從門口窗貼、拍照區到舞台，都看的到My Melody與粉紅色系布置小巧思，另現場還設置「花漾小屋」，讓新人可以與My Melody拍攝專屬合照，為婚禮新人帶來不一樣的回憶。
民政局指出，去年第一場聯合婚禮，03月10日舉辦，共54對，第二場10月26日，共125對，今年為99對。今年因疫情影響，新人古育書、陳曉貞說，他們原本是要在3月舉行海外婚禮，無法舉行，但來參加北市的聯合婚禮，在市長證婚下別具意義，也可以趁著2020、愛你愛妳年，攜手共度一生。
新人連珮琳和何志偉，兩人是台北市中山區公所公務員，當年連珮琳初任公務員第一天報到，工作面對新職涯難免忐忑不安，經同事介紹輔導員從旁協助指導公務，而這位輔導員就是何志偉。兩人很感謝區公所，認為公所的每位同事都是他們的大媒人，尤其當年區長是林秉宗，目前任職內湖區長，兩人還特地邀請區長參加。
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