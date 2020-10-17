影／柯文哲身著「拼貼」西裝 甜蜜大秀舊衣小口袋

2020台北時裝周眾星雲集，台北市長柯文哲也和妻子陳佩琪一同出席走紅毯，柯特別抓了頭髮，身著一襲「拼貼」西裝，但腳上仍穿著球鞋。他說，「這是一件新衣服，但他充滿了記憶」，還開心地笑著說「包括蜜月旅行的衣服都穿在裡面。」

台北時裝周今晚在市府廣場前登場，超過20位知名藝人閃耀紅毯，柯文哲也和陳佩琪一同出場。只見柯文哲一走下車，雖然上著正式西裝，內裡搭著西裝背心，腳上仍踩著球鞋；陳佩琪則穿上一襲米色無袖長洋裝，梳了個俐落髮型，夫妻倆走上紅毯，也成在場「閃耀」焦點。

柯文哲的服裝由設計師陳冠百製作，陳冠百長期與婦女新知協會合作，由設計師設計、婦女手工縫製，傳達時尚永續社會企業的概念。北市副市長蔡炳坤也身著褐色襯衫、黑色西裝寬褲，大走文青風，文化局局長蔡宗雄也一身輕裝，代表北市府出場。

柯受訪時說，幕僚找他來時裝秀，但結婚以後都沒在買衣服，請設計師去找陳佩琪，設計師就說要挑最有記憶的幾件衣服。柯文哲說，這件衣服雖然丹寧布料是新的，但內裡是舊的，裡面口袋也是舊的，他也靦腆地說，「這是一件新衣服，但他充滿了記憶」。

黃子佼則在旁笑著說，「充滿你們兩人的回憶」。柯文哲則再接話，「包括蜜月旅行的衣服都穿在裡面」，柯還主動秀出襯衫裡的姓名秀字。隨後走入座位席，媒體問柯衣服特別在哪？只見柯文哲用手撈撈口袋，隨後開懷大笑，心情相當不錯。

陳佩琪則調侃柯文哲，「我很自豪我的時尚感比柯市長好一點」，柯文哲則在一旁認真看陳佩琪的穿搭，還用手拍拍她領口的雨滴。陳說，精細的手工裁製，設計師把小時候跟阿嬤作衣服的技巧，跟現在時尚的設計感融合在一起，就變成今天時尚風味的衣服，穿出來走秀跟大家共享，希望大家從走秀中，能找出自己最舒適、環保的穿搭風格。