台灣拓殖株式會社穀倉被拆 北市文化局：不具文資價值

北市杭州南路1段11巷內的「台灣拓殖株式會社穀倉」，曾見證清朝從台北到基隆間運送米糧的歷史。本月16日遭建商拆除，文資人士在屋梁上發現「棟札」，緊急通知北市文化局要求建商停工，進入暫定古蹟進行文化資產價值評估調查。文化局當日上午率3名文資委員到場，判定建物興建時間與所屬會社過去會勘已釐清，並非新事證，不具文資價值潛力。

日式建築在新建物上梁儀式中，會在「棟札」上記載興建的主管、監造、承包商和技術人員單位、日期等資料，有「房子的身分證」稱號。文化局表示，「台灣拓殖株式會社穀倉」土地是土地銀行所有，建物是林務局所有，建物竣工逾50年，多年前辦理都市更新，主責單位依「文化資產保存法」第15條，向文化局申請辦理文資價值評估。

文化局文化資產科長賴郁雯說，依林務局提供資料，建物在日治時期屬台拓所有，屋頂木屋架，是戰後杉木圓木角材桁架，但建物部分屋頂已傾頹，以鐵皮覆蓋改建，盡失原貌，才認定不具文資價值潛力。

台北文資環境守護聯盟成員張琬琳指出，這棟建物在日治時期是糧倉，戰後由土地銀行和林務局接收，做倉庫使用。就區位來看，鄰近台灣文學基地（齊東詩社），齊東詩社後方的齊東街，是清代重要的米道，從艋舺通到台北城東門，可以接到錫口（今松山），現在保留下的的一小部分「米街」，連接到八德路（中崙市場附近）到饒河街這段，也可窺見數百年前台北城東向開發的足跡。

前天一早發現怪手在運作，張琬琳說，多位文資人士緊急打給文化局要求暫緩施工，但怪手還是繼續拆，直到中午11點，工班才暫緩施工，不料短短2小時後，卻又繼續拆，下午全區就被拆除。

賴郁雯表示，早上接到民眾電話說有發現「棟札」，緊急邀集文資委員王惠君、王維周、劉淑音抵達現勘，當時怪手已停在旁邊，查閱「棟札」內容後，確定是台拓在日治時期（昭和16年）的建物，與2017年8月23日會勘紀錄無異，仍維持評估結果，不具文化資產價值潛力。

台北商業大學通識中心助理教授蕭文杰表示，台灣還剩下幾座日本時代留下的米倉？他說，周二曾到場看，一看就知道是日治時期建築，全台有文資身分的米倉寥寥可數，台北已經看不見農業，但中正區有糧倉，這難道不重要？

蕭文杰今天下午也再跑一趟，現場碎石瓦礫一片，但米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明；蕭說，文資委員錯判不是第一次，台北市長柯文哲說要做文資建材銀行，但把建物全拆除，東西就都不見了，「自己說要材料，難道是拿來當政績騙嗎？」。