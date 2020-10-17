快訊

緩打公費疫苗惹民怨 陳時中坦言沒料到這點

台灣拓殖株式會社穀倉被拆 北市文化局：不具文資價值

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
位於杭州南路1段11巷16號的「台灣拓殖株式會社穀倉」，曾見證清朝從台北到基隆間運送米糧的歷史，本月16日遭建商拆除，文資人士在屋樑上發現「棟札」，緊急通知北市文化局要求建商停工。圖／文化前進實驗室授權提供
位於杭州南路1段11巷16號的「台灣拓殖株式會社穀倉」，曾見證清朝從台北到基隆間運送米糧的歷史，本月16日遭建商拆除，文資人士在屋樑上發現「棟札」，緊急通知北市文化局要求建商停工。圖／文化前進實驗室授權提供

北市杭州南路1段11巷內的「台灣拓殖株式會社穀倉」，曾見證清朝從台北到基隆間運送米糧的歷史。本月16日遭建商拆除，文資人士在屋梁上發現「棟札」，緊急通知北市文化局要求建商停工，進入暫定古蹟進行文化資產價值評估調查。文化局當日上午率3名文資委員到場，判定建物興建時間與所屬會社過去會勘已釐清，並非新事證，不具文資價值潛力。

日式建築在新建物上梁儀式中，會在「棟札」上記載興建的主管、監造、承包商和技術人員單位、日期等資料，有「房子的身分證」稱號。文化局表示，「台灣拓殖株式會社穀倉」土地是土地銀行所有，建物是林務局所有，建物竣工逾50年，多年前辦理都市更新，主責單位依「文化資產保存法」第15條，向文化局申請辦理文資價值評估。

文化局文化資產科長賴郁雯說，依林務局提供資料，建物在日治時期屬台拓所有，屋頂木屋架，是戰後杉木圓木角材桁架，但建物部分屋頂已傾頹，以鐵皮覆蓋改建，盡失原貌，才認定不具文資價值潛力。

台北文資環境守護聯盟成員張琬琳指出，這棟建物在日治時期是糧倉，戰後由土地銀行和林務局接收，做倉庫使用。就區位來看，鄰近台灣文學基地（齊東詩社），齊東詩社後方的齊東街，是清代重要的米道，從艋舺通到台北城東門，可以接到錫口（今松山），現在保留下的的一小部分「米街」，連接到八德路（中崙市場附近）到饒河街這段，也可窺見數百年前台北城東向開發的足跡。

前天一早發現怪手在運作，張琬琳說，多位文資人士緊急打給文化局要求暫緩施工，但怪手還是繼續拆，直到中午11點，工班才暫緩施工，不料短短2小時後，卻又繼續拆，下午全區就被拆除。

賴郁雯表示，早上接到民眾電話說有發現「棟札」，緊急邀集文資委員王惠君、王維周、劉淑音抵達現勘，當時怪手已停在旁邊，查閱「棟札」內容後，確定是台拓在日治時期（昭和16年）的建物，與2017年8月23日會勘紀錄無異，仍維持評估結果，不具文化資產價值潛力。

台北商業大學通識中心助理教授蕭文杰表示，台灣還剩下幾座日本時代留下的米倉？他說，周二曾到場看，一看就知道是日治時期建築，全台有文資身分的米倉寥寥可數，台北已經看不見農業，但中正區有糧倉，這難道不重要？

蕭文杰今天下午也再跑一趟，現場碎石瓦礫一片，但米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明；蕭說，文資委員錯判不是第一次，台北市長柯文哲說要做文資建材銀行，但把建物全拆除，東西就都不見了，「自己說要材料，難道是拿來當政績騙嗎？」。

蕭也批評，北市曾有齊東詩社的導覽，經過齊東街還會講米倉，結果現在拆掉，痛批市府的無圍牆計畫都是假的。

蕭文杰說，米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明。圖／蕭文杰提供
蕭文杰說，米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明。圖／蕭文杰提供
蕭文杰說，米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明。圖／蕭文杰提供
蕭文杰說，米倉旁空地是國有財產署所有，圍牆上畫上了拾穗的壁畫，也是這裡曾作為米道的證明。圖／蕭文杰提供
「台灣拓殖株式會社穀倉」已遭拆除，現場碎瓦礫一片。圖／蕭文杰提供
「台灣拓殖株式會社穀倉」已遭拆除，現場碎瓦礫一片。圖／蕭文杰提供
蕭文杰表示，米倉旁的告示牌寫明百年「米道」風采，如今看來格外諷刺。圖／蕭文杰提供
蕭文杰表示，米倉旁的告示牌寫明百年「米道」風采，如今看來格外諷刺。圖／蕭文杰提供
「台灣拓殖株式會社穀倉」門牌。圖／蕭文杰提供
「台灣拓殖株式會社穀倉」門牌。圖／蕭文杰提供

文化局 文化資產 日治時期

延伸閱讀

保護傘遭潑糞今破案 柯文哲：北市抓嫌犯用小時當單位

員林保安醫院暫列古蹟 彰化縣文化局列入優先文資審查

北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

台灣第一飛行家謝文達首航百周年 中市府辦活動紀念

相關新聞

訂報須市長專簽挨批恫嚇？柯文哲：也可以用網路新聞

台北市長柯文哲為落實e化，今年7月宣布從110年起各機關禁訂紙本報刊，議員戴錫欽昨天在議會質詢指出，若市府機關非得訂閱，...

毛寶貝進朱銘美術館走秀 侯友宜帶警犬查理走星光大道

新北市金山朱銘美術館與新北市動物保護防疫處今天天舉行「金生今生─金飯碗頒獎典禮」，市長侯友宜帶著8歲的警犬查理走星光大道...

北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練，提升職場能力，其中包含業務相關訓練及民主治理課程，如兩公約、性平法規等研習。但...

願景／中國信託、聯合報系金山種千棵樹苗共創永續環境

聯合報系願景工程與中國信託合作「為未來種一棵樹」行動，今天上午在新北市金山中角灣舉行，一起種下千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特...

2020新北板橋慶重陽 希望促進祖孫世代交流

「2020板橋慶重陽─祖孫童樂、情繫九九」活動今天在板橋435藝文特區舉行，板橋區公所發動近600人手作重陽應景食品草仔...

萬里金山石門給基隆？ 侯友宜：尊重林右昌的想法

基隆市長林右昌提出大台北行政重新區劃議題，把萬里、金山、石門規劃給基隆，新北市長侯友宜今受訪指出，謝謝林右昌總是有一些國...

護遊民到做長照 柯文哲表揚愛愛院施家

財團法人台北市私立愛愛院創立於1923年，施照子於光復年初接任院長，照顧當時流落街頭的乞丐、遊民，有「台灣乞丐之母」的稱...

社團臉譜／鳥人愛心會 郵差志工助弱

新北市三峽郵局郵務稽查王炳杰送信時若發現需要幫助的民眾，常自掏腰包贈送物資，還會主動家訪關心。他也和一群志同道合的朋友成...

開放路肩解決塞車 高公局：不可行

新北林口塞車問題困擾當地人，即使交通部長林佳龍找新北、桃園市長侯友宜、鄭文燦會勘仍無解。新北交通局長鍾鳴時盼林口A增設北...

沒有紅火蟻了 林口轉運站招標

新北林口塞車問題日益嚴重，交通局計畫在林口設轉運站，卻因疑似發現紅火蟻而延宕。交通局長鍾鳴時表示，林口轉運站工程已招標，...

8月送懲戒 大巨蛋施工日誌 遠雄仍拒交

台北市議員林亮君6月爆料，大巨蛋工程負責施工的遠雄集團沒有施工日誌，遠雄則強硬回應有施工日誌，但BOT案沒規定必須呈報，...

北市2市場改建 工期將增300天

台北市政府斥資150億元，投入台北第一果菜市場及萬大魚市場改建，原預計2127年9月完工。但議會財建委員會議員昨現勘工地...

熱門新聞

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

員林保安醫院險被拆 彰縣文化局連夜張貼禁拆令保住了

影／南橫公路戒茂斯登山獵徑 山友：台東版阿凡達森林

台鐵明後兩天 台南舉辦經典DT668蒸汽火車週末奔馳活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。