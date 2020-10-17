毛寶貝進朱銘美術館走秀 侯友宜帶警犬查理走星光大道

新北市金山朱銘美術館與新北市動物保護防疫處今天天舉行「金生今生─金飯碗頒獎典禮」，市長侯友宜帶著8歲的警犬查理走星光大道，查理是從非法繁殖場救出來的犬隻，經警犬隊訓練後，現正擔任重大活動場地安檢工作。侯友宜並頒發金飯碗及1000元禮券給動保處票選活動選出的20名優良飼主。

朱銘美術館館長賴素鈴指出，透過模範飼主票選活動看到很多感人故事，棄養、被虐或生重病的孩子，在家人的愛和呵護之下過得很幸福。為鼓勵模範飼主，今天特別開放300組認養10年以上或需長期照護的毛孩參加，報名飼主不僅享免費入館，還獲贈客製化毛孩專屬的「金飯碗」。

擔任新北市不離毛寶貝愛心大使的徐薇說，毛寶貝Collie已經14歲，曾歷經嚴重過敏，皮膚病，去年更因腎臟病被宣告僅剩3個月壽命，在她細心呵護之下，至今仍健康快樂與家人生活在一起，希望傳達愛就是不離棄，期盼能喚起更多民眾一起關注寵物長照的需求。

第一次在伸展台上走秀毛寶貝略顯羞澀，但是每一隻毛孩都和飼主完美搭檔，成為鎂光燈嬌點。來參加活動的飼主表示「狗兒雖然年紀大活動力不如以往，到了美術館看到這麼多狗狗，大家充滿開心的玩耍，讓爸媽感到欣慰。」

獲得模範飼主票選第一名的長毛吉娃娃Febby是被不良繁殖場虐養的孩子，聲帶被割除，無法插管、無法洗牙，且長期關籠脊椎變形，還有疝氣、瓣膜性心臟病等毛病。

同樣獲選模範飼主的貴賓「黑將」，也是從非法養殖場救出來的，當時3個月大的他得了犬瘟，每天都要打一大管針，現在10歲了，骨質跟消化系統都不是很好，季節變換時都會吐血或拉血。這些受盡苦難以或年長的毛孩，因為有飼主的愛心照護，現在才能擁有幸福的笑容。