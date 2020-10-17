北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練，提升職場能力，其中包含業務相關訓練及民主治理課程，如兩公約、性平法規等研習。但北市議員王世堅發現，台北市政府公務人員訓練處（公訓處）竟淪為「柯市府休閒才藝班」，不僅一年預算破2000萬，課程竟出現「易經研究」，還有樂活森林、心靈成長班，質疑與提升公務員服務效能有何干？

對此，公訓處澄清，每年訓練期數達1000期以上，促進公務員身心健康的班期，約占年度訓練班期的1%。一名基層公務員表示，曾去翡翠水庫生態研習，寓教於樂的教學成果，有助提升工作效能，也能增廣見聞，否則每年都在重複上法規，真的很無聊。

公訓處每年召開多期課程供公務員在職進修，包含北市府策略地圖八大策略主題、局處專業職能及發展職能等訓練班期，前兩者約占三分之二，發展職能班期約占三分之一，其中包含公務人員所需核心管理、性平人權法制、資訊語言應用及人文環境教育等班。

但王世堅發現，有些課程卻讓他百思不得其解，像是易經與智慧人生，或是樂活森林班、電影欣賞、樂活單車體驗營、山林體驗營，甚至還有心靈成長，究竟跟公務理解、法律、工程有什麼關係？居然還要負責心靈成長。

王世堅認為，公訓處拿市府公帑，讓公務員上班時間請公假上課，課程竟是這些休憩娛樂。且過去每年花不到2000萬，議會就已經痛罵，今年還花2180萬，市民辛苦工作繳稅，讓那麼多不願意去的公務員去休憩、才藝學習，市民看得下去嗎？

公訓處代理處長林芳如表示，確實有開這些課程，但課程內涵是針對環境教育，只是課程名稱相對活潑，公務員工作壓力也不小，正向心理學也相當重要，學習放鬆身心。至於預算增加，她說，行政院「講座鐘點費支給表」標準調整成每小時2000元，因此才微幅調整。