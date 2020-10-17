快訊

潑糞成為滋事慣用手段？律師分析2大關鍵

緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練。圖／北市公訓處提供
公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練。圖／北市公訓處提供

公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練，提升職場能力，其中包含業務相關訓練及民主治理課程，如兩公約、性平法規等研習。但北市議員王世堅發現，台北市政府公務人員訓練處（公訓處）竟淪為「柯市府休閒才藝班」，不僅一年預算破2000萬，課程竟出現「易經研究」，還有樂活森林、心靈成長班，質疑與提升公務員服務效能有何干？

對此，公訓處澄清，每年訓練期數達1000期以上，促進公務員身心健康的班期，約占年度訓練班期的1%。一名基層公務員表示，曾去翡翠水庫生態研習，寓教於樂的教學成果，有助提升工作效能，也能增廣見聞，否則每年都在重複上法規，真的很無聊。

公訓處每年召開多期課程供公務員在職進修，包含北市府策略地圖八大策略主題、局處專業職能及發展職能等訓練班期，前兩者約占三分之二，發展職能班期約占三分之一，其中包含公務人員所需核心管理、性平人權法制、資訊語言應用及人文環境教育等班。

但王世堅發現，有些課程卻讓他百思不得其解，像是易經與智慧人生，或是樂活森林班、電影欣賞、樂活單車體驗營、山林體驗營，甚至還有心靈成長，究竟跟公務理解、法律、工程有什麼關係？居然還要負責心靈成長。

王世堅認為，公訓處拿市府公帑，讓公務員上班時間請公假上課，課程竟是這些休憩娛樂。且過去每年花不到2000萬，議會就已經痛罵，今年還花2180萬，市民辛苦工作繳稅，讓那麼多不願意去的公務員去休憩、才藝學習，市民看得下去嗎？

公訓處代理處長林芳如表示，確實有開這些課程，但課程內涵是針對環境教育，只是課程名稱相對活潑，公務員工作壓力也不小，正向心理學也相當重要，學習放鬆身心。至於預算增加，她說，行政院「講座鐘點費支給表」標準調整成每小時2000元，因此才微幅調整。

公務員 王世堅

延伸閱讀

柯文哲砸錢「做芝麻綠豆事」 王世堅：應用i-Voting廢i-Voting

想當國家領袖？蘇揆冷回王世堅：非常忙沒注意講了什麼

柯文哲嗆說謊 王世堅：法院公證liar 憑什麼說人家說謊

王世堅爆料蔡柯會「不禮貌」內幕 柯文哲：謊話！

相關新聞

北市公訓處推單車、易經課 議員酸「柯市府才藝班」

公務員每年需參與20小時以上員工在職訓練，提升職場能力，其中包含業務相關訓練及民主治理課程，如兩公約、性平法規等研習。但...

願景／中國信託、聯合報系金山種千棵樹苗共創永續環境

聯合報系願景工程與中國信託合作「為未來種一棵樹」行動，今天上午在新北市金山中角灣舉行，一起種下千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特...

2020新北板橋慶重陽 希望促進祖孫世代交流

「2020板橋慶重陽─祖孫童樂、情繫九九」活動今天在板橋435藝文特區舉行，板橋區公所發動近600人手作重陽應景食品草仔...

萬里金山石門給基隆？ 侯友宜：尊重林右昌的想法

基隆市長林右昌提出大台北行政重新區劃議題，把萬里、金山、石門規劃給基隆，新北市長侯友宜今受訪指出，謝謝林右昌總是有一些國...

護遊民到做長照 柯文哲表揚愛愛院施家

財團法人台北市私立愛愛院創立於1923年，施照子於光復年初接任院長，照顧當時流落街頭的乞丐、遊民，有「台灣乞丐之母」的稱...

社團臉譜／鳥人愛心會 郵差志工助弱

新北市三峽郵局郵務稽查王炳杰送信時若發現需要幫助的民眾，常自掏腰包贈送物資，還會主動家訪關心。他也和一群志同道合的朋友成...

開放路肩解決塞車 高公局：不可行

新北林口塞車問題困擾當地人，即使交通部長林佳龍找新北、桃園市長侯友宜、鄭文燦會勘仍無解。新北交通局長鍾鳴時盼林口A增設北...

沒有紅火蟻了 林口轉運站招標

新北林口塞車問題日益嚴重，交通局計畫在林口設轉運站，卻因疑似發現紅火蟻而延宕。交通局長鍾鳴時表示，林口轉運站工程已招標，...

8月送懲戒 大巨蛋施工日誌 遠雄仍拒交

台北市議員林亮君6月爆料，大巨蛋工程負責施工的遠雄集團沒有施工日誌，遠雄則強硬回應有施工日誌，但BOT案沒規定必須呈報，...

北市2市場改建 工期將增300天

台北市政府斥資150億元，投入台北第一果菜市場及萬大魚市場改建，原預計2127年9月完工。但議會財建委員會議員昨現勘工地...

新北板南線府中站 銅板小吃排長龍

新北市板橋府中商圈附近美食多，一出捷運板南線府中站，就是美食一級戰區，許多小吃是不少板橋人從小吃到大的家鄉味，CP值也高...

林家花園古蹟聞名 府中15看展演

新北市板橋區府中一帶是早年的政經中心，舊台北縣政府所在地，也是百年前板橋舊城區，聞名全台的林家花園、鴻海集團董事長郭台銘...

熱門新聞

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。