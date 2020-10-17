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正當時 「鱻」北門虱目魚派對熱鬧登場
2020台南虱目魚產業文化季系列第二場活動由北門區公所接棒，今在北門雙春濱海遊憩區登場，公所大手筆送出50罐虱目魚酥，獲獎民眾笑得合不攏嘴，迅速炒熱氣氛。
北門區公所接力辦理「鱻」北門虱目魚派對，日前網路報名200個名額即刻爆滿，
上午除送出50罐虱目魚酥，北門區長張明寶、農業局主秘吳威達加碼再送出虱目魚酥禮盒，現場熱鬧滾滾。
公所安排民眾搭乘膠筏漫遊雙春沿岸水漾森林、金色沙灘踏浪及濱海紅樹林生態導覽活動，讓各地遊客體驗北門自然美景，現場還有各式宣導攤位透過趣味遊戲推廣食魚教育並行銷本地虱目魚。
北門區公所特地推出「北門虱目魚風味餐」－虱目魚肚、魚嶺、魚柳、魚香腸、魚皮魚丸湯及古早味油飯－精緻虱目魚全餐鮮美滋味。
張明寶表示，這次活動還設計虱目魚產業文創環保袋，上面印有QR-Code，民眾只要掃碼，就可連結到公所虱目魚產銷資訊專頁，讓北門虱目魚從產地直送餐桌，共創漁民與消費者產銷雙贏。
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