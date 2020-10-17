願景／中國信託、聯合報系金山種千棵樹苗共創永續環境

聯合報系願景工程與中國信託合作「為未來種一棵樹」行動，今天上午在新北市金山中角灣舉行，一起種下千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特性的林投與黃槿，保護海岸線不受颱風、海浪侵襲而流失，用實際行動共創友善的永續環境。

衝浪聖地中角灣今天海浪很大，民眾步行約20分鐘抵達造林區，先將樹苗與肥料埋進沙裡後，再小心翼翼地將露出的部分穿過有「樹苗保母」之稱的「水寶盆」完成種植，不少全家一起來，有的澆水，有的挖土。「今天是我第一次挖土，自己種下樹苗很特別」小朋友開心地和媽媽一起種下人生第一棵樹。

中國信託商業銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理、聯合報系願景工程執行長羅國俊、慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡、新北市政府農業局技正李瑞玲等也到場，親手種下小樹苗。

「聯合報系願景工程」2020年3、4月推出「為未來種一棵樹」專題報導，願景工程廣邀相關合作夥伴，在今年6月13日在於新北市823紀念公園舉辦「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」，透過短講分享、產官學界對談、互動體驗活動及攤位展示宣導，讓社會大眾一同參與。

報導獲得各界回響，願景工程今天與中國信託商業銀行共同認養新北市金山區中角灣，及雲林縣西螺鎮土地範圍內新植樹木共2000株，並委由慈心有機農業發展基金會執行，金山場參與人員包括中信員工、聯合報系員工及願景工程會員150人。

羅國俊致詞說，種樹有很多好處，可以降溫、減碳、護水土，今天在金山場種下1000株，11月7日在雲林西螺場再種1000株。聯合報系願景工程扮演一個平台的角色，串連企業、公益組織、政府、媒體，除了做一些深度的報導外，也希望採取具體的行動來改變。

中信銀行支持聯合報系願景工程「為未來種一棵樹」倡議，林永勝表示，上月報名2分鐘就截止，參與很熱烈，中國信託長期善盡社會責任並落實企業永續作為，從工作與日常生活中實踐環境保護觀念，實際走出辦公室，感謝新北市府、聯合報系及慈心基金會共同努力，共同保護台灣這個美麗家園。

林永勝指出，中國信託也致力於推動無紙化的綠色服務。中國信託金融園區更通過國內綠建築評估指標。此次號召逾百員工一同種樹，未來也將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。

參加者年齡最小僅3歲、最高77歲，中信理財專員葉惠君與年逾70歲的雙親一起種下樹苗，她說，「父母年紀大了，想帶他們看一些新的事物，由他們親手種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶」。帶著3歲兒子參加的蕭惠文則說，「環境保育的觀念要從小向下扎根，看再多的繪本都不如付諸行動親自體驗」。