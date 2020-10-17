2020新北板橋慶重陽 希望促進祖孫世代交流

「2020板橋慶重陽─祖孫童樂、情繫九九」活動今天在板橋435藝文特區舉行，板橋區公所發動近600人手作重陽應景食品草仔粿及菊花茶，為長輩添福壽，吸引上千民眾參加，活動募集的上千張發票將在重陽節前捐給中華民國老人福利推動聯盟。

新北市副市長謝政達手拉象徵「長壽」的麵線為活動開啟序幕，透過甩、拉、放等技巧，展現麵線延展性，他祝福現場長輩重陽節快樂。隨後他參與桂花綠豆糕體驗，透過講師的專業指導與協助，10分鐘內就DIY綠豆糕。

板橋區公所今年安排黃石、新埔市場和湳雅夜市等板橋知名小吃，還有手拉麵線、擂茶、風箏彩繪等復古生活體驗。活動現場幫板橋花市打卡按讚，就能把長壽花卉小盆栽帶回家，讓參與者有吃、有玩又有拿。