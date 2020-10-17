快訊

「保護傘」餐廳潑糞男汐止遭逮 稱用餐吃壞肚子才起意報復

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中年人緩打公費疫苗 台中：市民優先禮讓老人守護幼兒

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影

今年流感疫苗施打踴躍，出現搶打現象，各地都出現疫苗不足情形，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今起暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種。台中市衛生局長曾梓展說，台中市配合中央政策，喊出「市民優先」，並以「優先禮讓老人、共同守護幼兒」為原則推出圖卡，也呼籲中央從速採購，解決疫苗不足問題。

衛生局統計，台中市採購公費流感疫苗75萬2300劑，採購量六都第2多，人口涵蓋率26.7%，高於全國25.5%，至今中央配撥下來累計約48萬劑，今年公費流感疫苗到14日共打了32萬劑，達總採購量40%，平均每日接種量均在3萬劑以上。

衛生局表示，依據衛福部疾管署監測資料，65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，流感併發症死亡率高居所有年齡層之冠。重陽節將到來，市府於明天推出重陽敬老市民日，凡台中市民年滿65歲以上，持身分證及健保卡前往台中市27區衛生所，可優先接種流感疫苗；大安區、太平區請至「社區設站」施打，當日部分衛生所也有提供幼兒流感疫苗接種服務。

衛生局指出，建議民眾前往合約醫療院所或衛生所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免向隅。並請市民禮讓高風險族群，如65歲以上長者和學齡前幼兒優先接種。預防流感除接種疫苗外，也應做好個人手部衛生及咳嗽禮節等，出入醫療照護機構、大眾運輸等人潮擁擠場所，務必佩戴口罩

流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影
台中市政府喊出「市民優先」，並以「優先禮讓老人、共同守護幼兒」為原則推出圖卡，也呼籲中央從速採購，解決疫苗不足問題。圖／台中市衛生局提供
台中市政府喊出「市民優先」，並以「優先禮讓老人、共同守護幼兒」為原則推出圖卡，也呼籲中央從速採購，解決疫苗不足問題。圖／台中市衛生局提供

流感疫苗 衛生局 台中市

延伸閱讀

東洋新冠疫苗 月底定價

公費流感疫苗搶手 民眾排隊施打

中年人緩打公費流感疫苗 醫：關鍵是幾乎沒疫苗可打

中年人明起暫停公費流感疫苗 中正教授：政府錯判情勢

相關新聞

陳時中喊卡 50～64歲緩打公費流感疫苗

公費流感疫苗打氣熱烈，開打十天，疫苗幾乎用掉半數，為避免老人及幼兒等高風險群打不到疫苗，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組...

專家：4月可增購疫苗 錯失時機

今年流感疫苗開打前，到底有沒有機會加購疫苗？衛福部疾管署表示今年公費流感疫苗採購預算早在去年即編列。但專家質疑，四月公費...

中年人緩打公費疫苗 台中：市民優先禮讓老人守護幼兒

今年流感疫苗施打踴躍，出現搶打現象，各地都出現疫苗不足情形，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今起暫緩無高風險慢性病...

冷眼集／疫苗超慢部署 苦了順時中們

在新冠肺炎橫空出世的非常時期，衛福部疾管署今年公費流感疫苗政策卻選擇「最正常」採購接種模式，未提前專案加購又不規畫分批接...

莊人祥：預算去年已編 加購程序冗長

今年公費流感疫苗「搶搶滾」，如今暫停五十至六十四歲健康成人接種，民怨四起，質疑為何沒有超前部署？衛福部疾管署昨天指出，一...

專家：50-64歲可改打肺炎鏈球菌疫苗

衛福部長陳時中昨天宣布，五十至六十四歲健康族雖符合公費接種疫苗資格，但先「緩打」。專家表示，五十到六十四歲族群是流感重症...

公費流感疫苗搶手 民眾排隊施打

公費流感疫苗接種率高，十天打掉四成疫苗，面對疫苗將罄，衛福部部長陳時中今緊急宣布，公費流感疫苗接種啟動應變機制，暫緩無高...

中年人緩打公費流感疫苗 醫：關鍵是幾乎沒疫苗可打

民眾瘋搶打公費流感疫苗，衛福部長陳時中今宣布，明起暫緩無高風險慢性病的50至64歲成人施打，讓65歲以上長者、6個月以上...

50至64歲被停打流感疫苗 國民黨團籲訂5天至1周緩衝期

新冠肺炎疫情延燒，今年公費流感疫苗接種也湧「搶打潮」，10月5日開打至今11天，全台已打掉297.2萬劑，已近今年採購量...

中年人暫停公費疫苗惹民怨 北市：排在後面的里比較衰

國內公費流感疫苗5日開打，民眾接種踴躍、供不應求，衛福部今下午緊急宣布，明起暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，北市...

影／暫緩公費流感疫苗接種 立委：衛福部應給予緩衝期

國民黨團書記長林奕華、立委賴士葆下午在立法院舉行記者會，針對衛福部緊急宣布，因應公費流感疫苗接種情形踴躍，暫緩無高風險慢...

基隆疫苗劑量剩不多堅持市民優先 暫緩社區設站施打

針對衛福部部長陳時中今天宣布，啟動公費流感疫苗接種應變機制，將暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種。基隆市衛生局表示，...

熱門新聞

公費流感疫苗搶搶滾 陳時中：暫緩50至64歲成人接種

OPEN POINT會員限定！7-11推「萬聖節花色立體兒童口罩」限量預購

百對新人聯合婚禮「午宴發台鐵便當」 台電急道歉：每對發2千補貼

中年人17日起暫停公費流感疫苗 恢復施打標準看這

周潤發曾來台包場！「海真私房菜」復北店將熄燈 年底說再見

一切來的太突然！ 全世界最大淡水魚突跳出魚缸內傷亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。