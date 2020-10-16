議員指勞檢員加班逾50小時 北市擬增加20人
台北市議員潘懷宗發現，北市府勞動檢查員的工時長且疑過勞，有人單月加班時數超過50小時。勞動局今天指出，會檢討工作分配，擬規劃增加正職人力，預定增加20人。
新黨北市議員潘懷宗在台北市議會大會民政部門質詢時提到，新北市金山區公所小編過勞猝死，引發外界關注市府約聘雇人員勞動狀況，但調資料發現，勞動局勞動檢查員，不僅工時長，且疑過勞，像有勞檢員一個月加班時數超過50個小時。
他說，勞檢員依法執行勞動檢查，是守護市民勞動權益的守門員，因勞檢員大部分為約聘雇，若工時過長甚至過勞，恐影響勞檢員健康及勞動條件，要求北市府應增加正職人員。
勞動局勞動檢查處長江明志答詢表示，會檢討勞檢員的工作分配，讓業務更平均，也會爭取增加正職人力，預計需增加20人。
勞動局事後回應指出，針對有勞檢員加班50小時，主要是為剛到任的員工，仍在熟悉相關行政流程，立即啟動員工關懷措施，並給予適當協助後，這名員工已提升工作效率，目前沒有超時問題。
勞動局表示，歷來都會適時調配勞檢業務工作，並輔以適度訓練，藉此提升工作效率；經統計，民國108、109年平均每人加班時數在10小時以下，目前勞檢員正職員工12人，約聘雇有52人。
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